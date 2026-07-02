Mới nhất: Trong 8 tháng thu hồi hơn 6.000 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng, kinh tế

ANTD.VN - Trong 8 tháng (từ ngày 1/10/2025 đến ngày 31/5/2026), hệ thống thi hành án dân sự đã thu hồi hơn 6.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế...

Hôm nay, 2-7, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2026.

Theo Bộ Tư pháp, ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) từ Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành triển khai rà soát toàn diện TTHC. Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, Bộ Tư pháp đã cùng các bộ, cơ quan ngang bộ đã triển khai “chiến dịch” tổng rà soát hệ thống TTHC, tham mưu Chính phủ ban hành 11 nghị quyết về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh (ĐKKD), ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ban hành theo thẩm quyền 16 thông tư để thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD. Đến nay, đã cắt giảm 53% thời gian thực hiện TTHC, cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ TTHC so với năm 2024 (riêng 11 Nghị quyết vừa ban hành sẽ cắt giảm chi phí tuân thủ khoảng 23 nghìn tỷ đồng mỗi năm).

Bên cạnh đó, công tác truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào thực chất, lấy người dân làm trung tâm với nhiều hình thức truyền thông hiện đại.

Quang cảnh hội nghị

Đặc biệt, công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ ban hành các nghị định quy định chi tiết và ban hành các thông tư hướng dẫn thi hành Luật; tiếp tục nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án, nhất là thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, sơ kết việc sắp xếp tổ chức hệ thống THADS sự gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm kỷ cương, hiệu lực thực thi pháp luật.

Trong điều kiện số lượng việc và tiền phải thi hành tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, nhiều “đại án” với giá trị phải thi hành đặc biệt lớn, số lượng đương sự lên đến hàng chục nghìn người, tài sản rải rác ở nhiều địa phương… toàn hệ thống THADS đã nỗ lực, đạt được những kết quả quan đáng ghi nhận.

Kết quả THADS 8 tháng đầu năm 2026 (từ 1/10/2025 đến ngày 31/5/2026) đã thi hành xong 350.323 việc. Về tiền, đã thi hành xong hơn 117 nghìn tỷ đồng, tăng 40,53% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt hơn 6 nghìn tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2026, Bộ, ngành Tư pháp tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức THPL; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật;

Tập trung triển khai Chương trình lập pháp năm 2026 và chuẩn bị Chương trình lập pháp năm 2027, khắc phục tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết;

Đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, phát huy hiệu quả Cổng Pháp luật quốc gia;

Nâng cao hiệu quả công tác THADS, thi hành án hành chính, nhất là thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh chuyển đổi số trong Hệ thống THADS;

Triển khai đồng bộ, hiệu quả việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công tại các bộ, ngành, địa phương; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản triển khai Đề án về chế định luật sư công…