TIN BUỒN: Đồng chí Đại tá Lê Tất Cam từ trần

ANTD.VN - Đại tá Lê Tất Cam, sinh năm 1940, nguyên quán: Hạ lũng, Đằng Hải, An Hải, Hải Phòng; trú quán: số 10/72, đường Đoàn Kết, TDP Đằng Hải 8, Hải An, Hải Phòng đã từ trần hồi 08h05 ngày 02/07/2026 (tức ngày 18/05 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 87 tuổi.

Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin chồng, cha, ông chúng tôi: Đại tá CAND Lê Tất Cam, sinh năm 1940; nguyên quán Hạ lũng, Đằng Hải, An Hải, Hải Phòng; trú quán: số 10/72, đường Đoàn Kết, TDP Đằng Hải 8, Hải An, Hải Phòng đã từ trần hồi 08h05 ngày 02/07/2026 (tức ngày 18/05 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 87 tuổi.

Đồng chí Đại tá Lê Tất Cam nguyên là Phó Trưởng phòng - Cục B31 - Tổng cục V - Bộ Công an; là bố chồng đồng chí Đại tá Nguyễn Thu Hồng - Trưởng Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng; đồng thời là bố đẻ đồng chí Thượng tá Lê Tất Dũng, Nguyên Phó trưởng phòng An ninh đối ngoại, CATP Hải Phòng.

Lễ viếng vào hồi 9h00 ngày 03/07/2026 tại nhà riêng: số 10/72 phố Đoàn Kết, phường Hải An, thành phố Hải Phòng; Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi: 7h00 ngày 04/07/2026. Hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn vũ Ninh Hải, Hải Phòng.

Di cốt đồng chí Đại tá Lê Tất Cam được an táng tại nghĩa trang Đường Dừa, Hải An, Hải Phòng.

Thay mặt gia đình

Trưởng Nam Lê Tất Hồng cùng toàn thể anh, chị, em, con, cháu kính báo!

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LỜI CHIA BUỒN

Được tin Đồng chí Đại tá CAND Lê Tất Cam, sinh năm 1940; nguyên quán Hạ lũng, Đằng Hải, An Hải, Hải Phòng; trú quán: số 10/72, đường Đoàn Kết, TDP Đằng Hải 8, Hải An, Hải Phòng đã từ trần hồi 08h05 ngày 02/07/2026 (tức ngày 18/05 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 87 tuổi.

Đồng chí Đại tá Lê Tất Cam nguyên là Phó Trưởng phòng - Cục B31 - Tổng cục V - Bộ Công an; là bố chồng đồng chí Đại tá Nguyễn Thu Hồng - Trưởng Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng; đồng thời là bố đẻ đồng chí Thượng tá Lê Tất Dũng, Nguyên Phó trưởng phòng An ninh đối ngoại, CATP Hải Phòng.

Ban Biên tập và cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo An ninh Thủ đô xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến đồng chí Đại tá Nguyễn Thu Hồng.

Ban Biên tập An ninh Thủ đô