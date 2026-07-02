Tập trung xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại, làm chủ khoa học công nghệ và an ninh mạng

ANTD.VN - Như An ninh Thủ đô đã thông tin, sáng 2-7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tới Hội nghị Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026 và Sơ kết 1 năm tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả quan trọng mà lực lượng CAND đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 nhóm nhiệm vụ lớn, đề nghị lực lượng CAND quan tâm thực hiện. Đó là, tiếp tục gương mẫu đi đầu trong cụ thể hóa và thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiên phong trong kiến tạo phát triển bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể, có thể đo đếm được; tích cực tham gia rà soát, kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực cho thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

“Tập trung tham mưu để triển khai các nghị quyết sau khi Hội nghị Trung ương 3 ban hành, cũng như các kết luận của Bộ Chính trị. Xây dựng, hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng 8 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua, nhất là dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, dự án Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra hình sự sửa đổi, dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi; tích cực phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan liên quan xây dựng thể chế theo tinh thần chủ trương của Đảng là kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm an ninh, trật tự với phát triển kinh tế - xã hội. Bảo đảm an ninh, trật tự phải gắn với mở rộng không gian phát triển”, Thủ tướng gợi mở.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Huân chương Quân công hạng Nhất và Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân

Nâng cao năng lực dự báo chiến lược và xây dựng hệ thống dự báo thống nhất, tổng hợp thông tin đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, tài chính, công nghệ, xã hội, không gian mạng. Phải nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; phát hiện được các xu hướng, các chuyển dịch, các thay đổi chiến lược để không chỉ cảnh báo nguy cơ mà phải đề xuất chủ trương, giải pháp và đối sách, chủ động phòng ngừa…

Tập trung xây dựng lá chắn an ninh kinh tế và tường lửa quốc gia trên không gian mạng. Phát huy thực chất vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; củng cố và mở rộng các xã, phường không ma túy; quyết liệt kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội.

Nâng cao hiệu quả giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm. Nhất là các loại tội phạm thao túng thị trường, trục lợi chính sách, tài chính - ngân hàng, sở hữu trí tuệ, lừa đảo; các loại tội phạm làm méo mó môi trường đầu tư, kinh doanh, làm suy yếu nội lực nền kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung tối đa để thu hồi tài sản thất thoát.

Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghiệp an ninh. Thủ tướng khẳng định đây là công cụ chiến lược để nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia. Bộ Công an là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Chính phủ, cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai Nghị quyết số 57.

Tập trung thúc đẩy hoàn thiện các cơ sở dữ liệu phục vụ vận hành thông suốt Cổng Dịch vụ công quốc gia, các thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính. Đây là việc trọng tâm, chiến lược; tập trung, khẩn trương triển khai theo lộ trình triển khai một số nhiệm vụ về sản phẩm công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, lưỡng dụng trong lĩnh vực an ninh.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại Công an với tư duy đi trước, mở đường, góp phần xây dựng lòng tin chiến lược với các đối tác.

Chủ động tham gia các cơ chế hợp tác để góp phần định hình các chuẩn mực quốc tế về an ninh; tạo môi trường hòa bình, ổn định và kiến tạo thêm các cơ hội phát triển đất nước. Nâng cao vai trò của CAND trong các cơ chế hợp tác quốc tế, gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, rửa tiền, thu hồi tài sản, bảo vệ an ninh mạng, chủ quyền số.

Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Khẩn trương ban hành khung đánh giá lãnh đạo, chỉ huy và CBCS toàn lực lượng; ban hành tiêu chí chấm điểm, xếp loại người đứng đầu Công an các địa phương, bảo đảm thực chất, đánh giá đúng, không hình thức. Tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao về công nghệ, dữ liệu, an ninh mạng, điều tra tài chính.