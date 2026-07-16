Mới: Bộ Công an đề xuất các trường hợp huỷ bỏ danh tính điện tử và mã định danh

ANTD.VN - Tại dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất các trường hợp tạm dừng, chấm dứt hiệu lực, huỷ bỏ danh tính điện tử và mã định danh…

Theo dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử, danh tính điện tử và mã định danh bị tạm dừng hiệu lực trong các trường hợp:

Chủ thể danh tính điện tử yêu cầu tạm dừng; Cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động định danh điện tử phát hiện thông tin danh tính điện tử bị chỉnh sửa, sử dụng trái phép; Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan khác có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tạm dừng hiệu lực, danh tính điện tử và mã định danh không có giá trị sử dụng trong các giao dịch, thủ tục.

Việc khôi phục hiệu lực danh tính điện tử và mã định danh được thực hiện khi lý do tạm dừng không còn tồn tại hoặc đã được khắc phục. Chủ thể danh tính điện tử được thông báo về việc tạm dừng, lý do tạm dừng và phương thức khôi phục danh tính điện tử của các đối tượng mình quản lý, sở hữu.

Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tạm dừng và khôi phục hiệu lực danh tính điện tử.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng nêu rõ danh tính điện tử và mã định danh bị hủy bỏ khi phát hiện việc xác lập danh tính điện tử, cấp mã định danh có sai sót, không đúng quy định; Khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền.

Danh tính điện tử, mã định danh bị hủy bỏ không có giá trị sử dụng kể từ thời điểm được xác lập danh tính điện tử, cấp mã định danh

Cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động định danh điện tử có trách nhiệm thông báo việc hủy bỏ cho chủ thể danh tính điện tử và các bên có liên quan; đồng bộ thông tin về việc hủy bỏ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về định danh và xác thực điện tử theo quy định tại Điều 34 của Luật này; có trách nhiệm khắc phục hậu quả do lỗi của mình theo quy định của pháp luật về dân sự.

Đặc biệt, dự thảo còn đề xuất các trường hợp chấm dứt hiệu lực của danh tính điện tử và mã định danh bao gồm: Chủ thể danh tính điện tử yêu cầu chấm dứt hiệu lực của danh tính điện tử và mã định danh do chủ thể danh tính điện tử đăng ký trừ danh tính điện tử do cơ quan nhà nước tạo lập;

Cá nhân được định danh điện tử chết, việc chấm dứt trong trường hợp này chỉ chấm dứt hiệu lực danh tính điện tử và mã định danh của cá nhân đó, không đương nhiên chấm dứt hiệu lực danh tính điện tử và mã định danh của các đối tượng khác có liên quan;

Tổ chức, doanh nghiệp được định danh điện tử chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;

Đối với danh tính điện tử của đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 của Luật này, chấm dứt khi đối tượng không còn tồn tại, bị tiêu hủy, thu hồi hoặc chấm dứt theo quy định của pháp luật chuyên ngành…

Dữ liệu về danh tính điện tử của các đối tượng sau khi chấm dứt được lưu trữ tối thiểu 5 năm từ thời điểm chấm dứt, trừ trường hợp khác. Danh tính điện tử và mã định danh không có giá trị sử dụng trong các giao dịch, thủ tục sau khi bị chấm dứt.