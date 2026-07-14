Khởi tố đối tượng lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

ANTD.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Qua công tác nắm thông tin, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1989, trú tại xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh) thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ nhiều video, bài viết và hình ảnh có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp thuộc tỉnh Bắc Ninh, lực lượng Công an nhân dân cùng một số tổ chức, cá nhân khác.

Khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh.

Những thông tin sai sự thật này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, gây bức xúc trong dư luận quần chúng và tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Quỳnh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của đối tượng.

Ngày 12/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quỳnh về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.