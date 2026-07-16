Khởi tố 2 đối tượng núp bóng doanh nghiệp công nghệ lừa đảo

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 2 đối tượng Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt núp bóng doanh nghiệp công nghệ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4-2023, các đối tượng Phạm Đức Anh (SN 1977, ở phường Phương Liệt, Hà Nội) và Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, ở xã Diễn Thọ, tỉnh Khánh Hòa) đã lập ra Công ty Cổ phần Digital Space Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ Agold làm pháp nhân “bình phong”; đồng thời tổ chức rầm rộ các buổi hội thảo giới thiệu dự án tiền ảo DHT (Digital High Tech), vẽ ra viễn cảnh đồng tiền này sắp lên sàn quốc tế và có thể dùng để thanh toán mua sắm hàng hóa.

Chúng dụ dỗ người dân góp tiền mặt hình thức chuyển khoản (hoặc tiền điện tử USDT) để mua các gói “NFT Bất động sản” giá 3 triệu đồng hoặc “Địa điểm NFT Agold” giá 25 triệu đồng nhằm lấy quyền “đào” coin. Tinh vi hơn, chúng áp dụng mô hình đa cấp: Trả hoa hồng 10-15% cho những ai lôi kéo thành công người mới nộp tiền vào hệ thống. Ngay khi nhà đầu tư nạp tiền thật, dòng tiền lập tức chảy thẳng vào tài khoản cá nhân của Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt.

Chúng sử dụng số tiền này để tiêu xài, trả lãi đa cấp và tiếp tục tổ chức hội thảo “lùa gà”. Điển hình, chỉ riêng hai nạn nhân là bà P.T.T.H (SN 1971, trú tại phường Gia Viên) và bà B.T.H.A (SN 1974, trú tại phường Lê Chân, TP. Hải Phòng) đã bị chiếm đoạt tổng số tiền 75 triệu đồng; chưa kể hàng trăm nạn nhân khác tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như thành phố HCM, Đà Nẵng, Nam Định, Nghệ An...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ, khởi tố đối với 2 đối tượng Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo điều 290 Bộ luật hình sự.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa trước các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo núp bóng “doanh nghiệp”.