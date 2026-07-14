Đánh sập đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng

ANTD.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Các đối tượng trong đường dây

Qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng phát hiện một đường dây có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô lớn, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng thường xuyên truy cập vào các website cá cược như bong88.com, agbong88.com... Cầm đầu đường dây là Nguyễn Xuân Trần Minh (SN 1993, trú tại xã Vinh Lộc, thành phố Huế). Minh sử dụng tài khoản cá cược cấp đại lý để phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới giao cho các đối tượng khác quản lý, sử dụng nhằm tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Xuân Trần Minh có đủ dấu hiệu cấu thành tội Tổ chức đánh bạc theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này, các đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (SN 1984), Nguyễn Anh Dũng (SN 1985), Lê Văn Kim (SN 1977), Nguyễn Phúc Hiếu (SN 2000) và Phạm Quốc Vượng (SN 1981) cùng trú tại TP HCM bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet này có tổng số tiền giao dịch 45 tỷ đồng.