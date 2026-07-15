Khởi tố thêm 3 đối tượng trong vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Thành Nam

ANTD.VN - CATP Hà Nội ngày 15-7 cho biết, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam 3 đối tượng liên quan vụ án hình sự “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam phạm tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" xảy ra tại thành phố Hà Nội; ngày 15/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với:

Nguyễn Thuý Hằng (sinh năm: 1976; trú tại: phường Hà Đông, TP Hà Nội) – Giám đốc NXB Hội nhà văn.

Đào Bá Đoàn (sinh năm: 1971; trú tại: phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) – Tổng biên tập NXB Hội nhà văn.

Nguyễn Văn Yên (sinh năm: 1962; trú tại: phường Phú Thượng, TP Hà Nội) – Trưởng ban biên tập NXB Hội nhà văn.

Theo tài liệu điều tra, cả 3 bị can trên đã có hành vi biên tập, chỉnh sửa, xuất bản, quảng bá cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng”. Nội dung của cuốn sách này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Hành vi vi phạm của các đối tượng đã phạm vào tội “Làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Thuý Hằng

Đối tượng Đào Bá Đoàn

Đối tượng Nguyễn Văn Yên

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.