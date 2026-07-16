Gã đàn ông lừa đảo với hình thức cho thuê phòng trọ, nhà ở, homestay

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng đang điều tra vụ án Phạm Viết Thoại (SN 1996, ở xã Chấn Hưng, Hải Phòng) lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 25-6-2026 tại địa bàn phường Ngô Quyền, Hải Phòng.

Đối tượng Phạm Viết Thoại

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng xác định từ tháng 3-2025, Thoại sử dụng tài khoản Facebook "Hung Gia” dưới chế độ ẩn danh để vào các hội nhóm cho thuê khách sạn, homestay khu vực thành phố Hà Nội, TP. HCM trên nền tảng mạng xã hội Facebook để tìm kiếm các bài đăng tải có nhu cầu muốn thuê nhà ở, phòng trọ, chung cư.

Sau khi tìm thấy khách có nhu cầu thuê khách sạn, homestay, Thoại sử dụng tài khoản zalo lấy tên “Viết Thoại” kết bạn liên lạc với những người này gửi thông tin, hình ảnh do Thoại tải trên mạng về để tư vấn cho khách theo yêu cầu.

Khi khách hàng đã tin tưởng, Thoại yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào các số tài khoản mang tên Phạm Viết Thoại gồm: tài khoản 1019896150 ngân hàng Vietcombank; tài khoản 7590102779007 ngân hàng Mbbank, tài khoản 0395485498 ngân hàng Vpbank và tài khoản 80002017533 ngân hàng MSB.

Sau khi nhận được tiền đặt cọc thuê phòng của khách, Thoại sẽ cắt đứt liên lạc với khách hàng, chặn tin nhắn và cuộc gọi với khách hàng nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng đề nghị ai là nạn nhân liên quan vụ án này liên lạc điều tra viên Vũ Thanh Hải số điện thoại 0906.120.007 để phối hợp giải quyết theo quy định.