Bắt đối tượng đột nhập nhà dân trộm tiền, vàng lúc rạng sáng

ANTD.VN - Ngày 14-7-2026, Công an phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Công Đào (sinh năm 1991) ở xã Bắc Lũng nghi phạm liên quan vụ trộm cắp vàng, trang sức và tài sản có giá trị.

Đối tượng và tang vật vụ án

Tiếp nhận tin báo vụ việc mất trộm tài sản tại phường Việt Yên, Công an phường đã nhanh chóng phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, xác minh, truy xét.

Từ các tài liệu, dấu vết thu thập được tại hiện trường và quá trình rà soát, xác minh, lực lượng công an xác định nghi phạm Nguyễn Công Đào liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 6h45 ngày 11/7/2026, Nguyễn Công Đào điều khiển xe mô tô đến phường Việt Yên với mục đích tìm kiếm các gia đình có sơ hở trong quản lý tài sản để trộm cắp.

Thủ đoạn của Đào tháo biển kiểm soát xe mô tô, chuẩn bị găng tay và lựa chọn thời điểm sáng sớm khi khu dân cư vắng người qua lại. Khi phát hiện một ngôi nhà khóa cửa bên ngoài, đối tượng để xe tại bãi đất cách hiện trường một đoạn, đi bộ tiếp cận, trèo qua tường rào và đột nhập vào trong qua cửa khu vực bếp không khóa.

Sau khi vào bên trong ngôi nhà, Đào lục soát nhiều phòng ngủ để tìm kiếm tài sản. Khi phát hiện một chiếc vali có khóa, đối tượng lấy dao tại khu vực bếp, rạch vali lấy 70 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vàng trang sức gồm nhẫn, vòng kiềng và lắc đeo tay.

Làm việc với cơ quan quan Công, Đào đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét, thu giữ toàn bộ số vàng bị chiếm đoạt, số tiền còn lại cùng các vật chứng liên quan.

Đến nay, toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án đã được thu hồi để phục vụ công tác điều tra và thực hiện việc trao trả cho người bị hại theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, Đào là đối tượng có nhân thân xấu, nhiều lần bị xử lý hình sự về tội “trộm cắp tài sản”. Năm 2010, Đào bị Tòa án nhân dân huyện Tiên Du (cũ) xử phạt 6 tháng tù; năm 2020 bị Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang (cũ) xử phạt 3 năm 6 tháng tù; năm 2023 tiếp tục bị Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh (cũ) xử phạt 27 tháng tù, đều cùng tội danh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Công Đào để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.