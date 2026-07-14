Khởi tố 5 đối tượng cài đặt phần mềm trái phép trên máy tính mang thương hiệu “Thánh Gióng”

ANTD.VN - Ngày 14/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Các đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các bị can đã sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép như crack, active… để cài đặt, sử dụng trái phép phần mềm Microsoft trên hàng trăm máy tính mang thương hiệu Thánh Gióng cung cấp cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức các tỉnh thành trên cả nước, qua đó xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính của Microsoft.

Từ năm 2022 đến năm 2026, 3 Công ty đã bị khởi tố gồm Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam; Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam và Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution đã bán 13.956 máy tính cho 509 đơn vị là cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cả nước với tổng số tiền là 181 tỷ đồng. Ngoài ra, từ năm 2022 đến năm 2026, Công ty cổ phần truyền thông và máy tính Thánh Gióng đã bán 53.000 máy tính cho 730 cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước với tổng doanh số là 450 tỷ đồng.

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.