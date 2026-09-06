Miền Trung sắp đón đợt mưa lớn dài ngày, Bắc bộ giảm nắng nóng trong tháng 9

ANTD.VN - Dự báo mới nhất từ cơ quan khí tượng cho thấy, ngay đầu đến giữa tháng 9, khu vực Trung bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa giông kéo dài, trong khi nắng nóng ở Bắc bộ sẽ giảm về cường độ và tần suất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực miền Trung bắt đầu bước vào mùa mưa năm nay.

Dự báo, ngày hôm nay 6/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm;

Khu vực cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trong các ngày 8-9/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, dải ven biển Nam Trung Bộ gồm Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hòa và Bình Thuận cũ bắt đầu đón các đợt mưa rào và giông rải rác, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, cục bộ xuất hiện mưa to.

Khu vực Trung bộ xuất hiện đợt mưa lớn dài ngày

Từ ngày 10-15/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, dải ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Định cũ sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Mưa cường độ lớn và kéo dài khiến khu vực này có thể đối mặt với tình trạng ngập úng cục bộ ở khu vực đồng bằng, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi.

Trước khi bước vào các đợt mưa kể trên, trong chiều tối và đêm các ngày 6-7/9, khu vực Nam Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ sẽ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ ngày 6-9/9, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to.

Sau đó, từ ngày 10-12/9, khu vực này cũng đón một đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo theo nguy cơ ngập úng cục bộ, riêng Tây Nguyên có khả năng xuất hiện lũ quét, sạt lở đất.

Tại miền Bắc, sau tháng 8 mưa nhiều hiếm thấy, dự báo nửa đầu tháng 9 sẽ ít mưa.

Trong các ngày từ 6-8/9, khu vực này ít khả năng xuất hiện mưa lớn kéo dài. Trong hai ngày 9-10/9, miền Bắc có thể xuất hiện mưa rải rác ở một số nơi. Từ ngày 10-14/9, thời tiết trở lại ít mưa, nắng nhẹ.