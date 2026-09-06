Hà Nội: Phòng, chống “tham nhũng vặt” ở các ngành có chức năng cấp phép như y tế, giáo dục, môi trường...

ANTD.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống “tham nhũng vặt”, nhất là ở các ngành, lĩnh vực có chức năng cấp phép, như: Y tế, giáo dục, công thương...

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Quang Thái)

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực diễn ra ngày 5-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng - Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Chỉ đạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đáng chú ý, đã kịp thời chỉ đạo rà soát các dự án, các vụ việc lãng phí lớn, dư luận xã hội quan tâm, nhất là rà soát, xử lý dứt điểm tồn tại kéo dài đối với các dự án chậm tiến độ, chậm đưa vào sử dụng có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Trong những tháng đầu năm, Thường trực Ban Chỉ đạo đã họp, thống nhất kết thúc chỉ đạo đối với 5 vụ án, vụ việc do đã giải quyết theo quy định của pháp luật...

Về nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng - Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới; cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu...

Trong đó, đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm, từ xa ngay ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu; tăng cường kiểm soát quyền lực; bảo đảm phân cấp, phân quyền phải đi liền với kiểm soát, giám sát bằng dữ liệu và trách nhiệm giải trình.

Đặc biệt, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống “tham nhũng vặt”, nhất là ở các ngành, lĩnh vực có chức năng cấp phép, như: Y tế, giáo dục, công thương, môi trường, du lịch...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ; kiên quyết xem xét, giải quyết, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo các cơ quan tư pháp thành phố đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo những vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tăng cường công tác thu hồi tài sản.

Trưởng Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo tập trung tháo gỡ tối đa các dự án chậm triển khai; sắp xếp, quản lý trụ sở công; quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước; khẩn trương thực hiện các kết luận thanh tra; tập trung xử lý, giải quyết những tồn tại, vướng mắc của các dự án BT trên địa bàn thành phố.

Cùng đó, tập trung xử lý, giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong triển khai Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp CN3 tại xã Sóc Sơn, Hà Nội để đưa vào khai thác, sử dụng.