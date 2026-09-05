6 trường Văn hóa CAND tổ chức lễ khai giảng năm học mới

Tại trường Văn hóa CAND I tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 có sự tham dự của Đại tá Tô Long - Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại; Ông Nguyễn Linh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên; Thiếu tướng Bùi Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên và đại diện Công an các tỉnh miền núi phía Bắc và lãnh đạo các sở, ngành liên quan và thầy, trò nhà trường...

Đại tá Tô Long-Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại tặng hoa và quà của Đảng ủy Công an Trung ương và Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng nhà trường. (Ảnh: CAND)

Năm học 2026 - 2027, nhà trường chào đón 500 học sinh mới, trong đó có 90 em học sinh lớp 5; 150 em học sinh lớp 6; 150 em học sinh lớp 10 và 110 em học sinh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Sáng 5/9, hoà chung không khí chào đón năm học mới trên cả nước, thầy và trò trường Tiểu học, THCS, THPT nội trú Văn hóa CAND II (Trường Văn hóa CAND II) rộn ràng đón lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh-Cục trưởng Cục An ninh nội địa. (Ảnh: CN)

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh - Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an cho biết, 6 trường Văn hóa CAND tại Thái Nguyên, Đắk Lắk, Cần Thơ, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Nghệ An đã hoàn thành, mỗi trường có quy mô từ 1.500 học sinh trở lên.

Đại tá Mai Hữu Vạn đánh trống khai giảng năm học 2026-2027. (Ảnh CN)

Tại buổi lễ, Đại tá Mai Hữu Vạn - Hiệu trưởng trường Văn hóa CAND II đã đọc Thư chúc mừng của Đại tướng Lương Tam Quang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhân dịp các trường Văn hóa CAND khai giảng năm học mới. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã tặng hoa, quà chúc mừng thầy, cô và trò nhà trường.

Năm học 2026 - 2027, trường Văn hóa CAND II có 34 lớp với 1.016 học sinh đến từ 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Là trường chuyên biệt nội trú từ cấp tiểu học đến THPT thuộc hệ thống giáo dục phổ thông quốc gia.

Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đánh trống khai giảng năm học đầu tiên của Trường Văn hóa Công an nhân dân III. (Ảnh: Nhật Huy)

Sáng 5/9, tại phường Phú Lợi, TP Cần Thơ, trường Văn hóa Công an nhân dân III tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Dự lễ có ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đại diện Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các sở ngành, địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trường Văn hóa CAND III hướng đến xây dựng môi trường học tập nội trú nền nếp, kỷ luật, chăm lo đời sống, bồi dưỡng nhân cách và rèn luyện kỹ năng tự lập cho học sinh.

Năm học đầu tiên, trường đón 554 học sinh thuộc 3 cấp học, là con gia đình chính sách, con thương binh, liệt sĩ CAND; Học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và các trường hợp cần được chăm sóc, bảo trợ. Học sinh đến từ TP. Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao học bổng cho học sinh. (Ảnh: Nhật Huy)

Sáng 5/9, trường Văn hóa CAND IV tại Tây Ninh long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026- 2027. Tại buổi lễ khai giảng, Thượng tá Lê Minh Tùng - Hiệu trưởng trường Văn hóa CAND IV đọc thư chúc mừng năm học mới của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời chia sẻ về hành trình xây dựng, cải tạo và quá trình tuyển chọn chiêu sinh học sinh cho trường đúng với chỉ tiêu đề ra.

Đại tá Phan Văn Triều, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đánh trống khai giảng năm học mới. (Ảnh: CAND)

Đến nay, trường Văn hóa CAND IV đã chiêu sinh 3 lớp 1,5,6; mỗi lớp từ 30-35 học sinh. Cơ sở vật chất từ khu vực lớp học, chỗ ăn, nghỉ của học sinh tươm tất khiến phụ huynh học sinh vui mừng, phấn khởi.

Trung tướng Mai Hoàng - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy , Giám đốc CATP HCM tặng lẵng hoa chúc mừng tại Lễ khai giảng đặc biệt của những học sinh đầu tiên tại trường Văn hóa Công an nhân dân V. (Ảnh: Tường Khuê)

Cũng trong sáng nay, thầy và trò trường Văn hóa CAND V, Công an TP HCM chính thức bước vào năm học 2026-2027.

Đến dự Lễ khai giảng, động viên thầy và trò trường Văn hóa CAND V có Trung tướng Mai Hoàng - Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an TP HCM; lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ, chức năng thuộc CA TP; Đại diện cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương.

Đại tá Nguyễn Nguyện Luân - Hiệu trưởng trường Văn hóa CAND V đánh trống khai giảng. (Ảnh: Tường Khuê)

Được thành lập trong năm 2026, trường Văn hóa CAND V đặt tại số 15 đường Trường Chinh, phường Bà Rịa, TP HCM. Năm học đầu tiên, trường đón khoảng 890 học sinh từ lớp 1 đến lớp 10.

Trung tướng Mai Hoàng-Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP HCM thăm hỏi, động viên các em học sinh trường Văn hóa CAND V. (Ảnh: Tường Khuê)

Từ sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP HCM đến nỗ lực của các đơn vị, cán bộ, giáo viên và người lao động, hành trình đưa trường Văn hóa CAND V đi vào hoạt động đã được thực hiện với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm.

Lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An tham quan các phòng học và động viên học sinh (Ảnh: Xuân Duy).

270 học sinh trường Văn hóa Công an nhân dân VI (đóng trên địa bàn phường Thái Hòa, Nghệ An) chính thức bước vào năm học mới.

Tại lễ khai giảng, Đảng ủy Công an Trung ương tặng nhà trường hệ thống camera giám sát an ninh; Công an tỉnh Nghệ An tặng hệ thống trang thiết bị phục vụ hoạt động rèn luyện thể chất, thể thao của học sinh. Bên cạnh đó, nhiều phần quà từ cấp ủy, chính quyền phường Thái Hòa cùng các cơ quan, đơn vị đã được trao tới các em học sinh, tiếp thêm động lực và nguồn động viên để các em vững vàng hơn khi bước vào năm học mới.

Trường Văn hóa Công an nhân dân VI là đơn vị cấp phòng trực thuộc Công an tỉnh Nghệ An. Đây là ngôi trường “non trẻ” nhất tỉnh Nghệ An, khi mới chính thức thành lập và đi vào hoạt động trong năm học 2026-2027.

Học sinh trường Văn hóa Công an nhân dân VI trong lễ khai giảng. (Ảnh: Xuân Duy)

Từ các bản làng ở xã miền núi, biên giới xa xôi của tỉnh Nghệ An, 270 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã tụ hội về đây, dưới mái trường công an để viết tiếp ước mơ của mình. Năm học 2026-2027, là niên khóa đầu tiên của trường Văn hóa CAND VI, với 3 lớp 5, 3 lớp 6; Các lớp 7, 8, 9 mỗi khối 1 lớp.

Trường Văn hóa công an nhân dân VI ra đời từ chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nền giáo dục công bằng; Đồng thời cụ thể hóa định hướng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về tổ chức hệ thống trường Văn hóa CAND tại nhiều địa phương.