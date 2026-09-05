Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Myanmar

ANTD.VN - Sáng 5/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 - 6/9/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tham dự Lễ đón có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí: Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Đặng Ngọc Điệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Anh Đức, Đại sứ Việt Nam tại Myanmar.

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân tiến vào Nhà Quốc hội. Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô có mặt tại Nhà Quốc hội vẫy cờ hai nước chào đón Tổng thống Min Aung Hlaing và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Myanmar.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Myanmar thăm chính thức Việt Nam. Các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Tổng thống Min Aung Hlaing và Phu nhân những bó hoa tươi thắm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN



Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đi dọc thảm đỏ bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing rời bục danh dự, bước tới cúi chào Quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Việt Nam và Myanmar thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/5/1975 và thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện năm 2017. Quan hệ hai nước được duy trì và phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư đến văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng tích cực phối hợp trong ASEAN và các diễn đàn đa phương, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực.

Trải qua hơn 50 năm, quan hệ hai nước đạt được nhiều bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại được coi là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam hoạt động kinh doanh thành công, đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế của Myanmar, tiêu biểu như liên doanh Viettel, Mytel, THACO, BIDV… Hai nước đều đã thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Myanmar và Hội Hữu nghị Myanmar - Việt Nam, tạo cầu nối giao lưu nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Myanmar đang phát triển tốt đẹp, mở ra cơ hội để tăng cường quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, kết nối, du lịch và giao lưu nhân dân, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.