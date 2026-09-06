Phạt tới 160 triệu đồng đối với công trình xây dựng không phép

ANTD.VN - Theo quy định mới nhất, việc tổ chức thi công công trình thuộc diện phải có giấy phép xây dựng nhưng chưa được cấp phép có thể bị phạt tới 160 triệu đồng.

Nghị định 339/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà và kinh doanh bất động sản quy định cụ thể mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm của chủ đầu tư về trật tự xây dựng.

Theo Điều 25 Nghị định này, mức xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo, di dời công trình hoặc xây dựng có thời hạn như sau:

Phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ; Phạt tiền từ 25-30 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu vực bảo vệ I của di tích, khu vực di sản thế giới, khu vực bảo vệ II của di tích, vùng đệm của khu vực di sản thế giới hoặc công trình xây dựng khác;

Phạt tiền từ 70-90 triệu đồng đối với xây dựng công trình phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Phạt tiền từ 90-110 triệu đồng đối với xây dựng công trình phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định mức cử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không đúng biện pháp thi công được phê duyệt, không bảo đảm an toàn cho công trình xây dựng liền kề gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận hoặc gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác, cụ thể:

Phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ; Phạt tiền từ 50-60 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu vực bảo vệ I của di tích, khu vực di sản thế giới…; Phạt tiền từ 100-120 triêu đồng đối với xây dựng công trình phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới, mức xử phạt khá nặng, cụ thể:

Phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ; Phạt tiền từ 100-120 triệu đồng đối với xây dựng công trình phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Phạt tiền từ 120-140 triệu đồng đối với xây dựng công trình phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đặc biệt, Nghị định còn nêu rõ mức xử phạt với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình chưa được cấp giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép. Theo đó, phạt tiền từ 60-80 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ; Phạt tiền từ 120-140 triệu đồng đối với xây dựng công trình phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Phạt tiền từ 140-160 triệu đồng đối với xây dựng công trình phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung, mức phạt tiền từ 80-100 triệu đồng được áp dụng với nhà ở riêng lẻ; Mức phạt tiền từ 200-220 triệu đồng với công trình xây dựng phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ngoài phạt tiền, Nghị định 339/2026 quy định các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng với từng hành vi…