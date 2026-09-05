Đảm bảo tuyệt đối an toàn Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027

ANTD.VN -Sáng 5/9/2026, các trường học trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027. Lực lượng Công an phường đã kịp thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại các trường học trên địa bàn.

Ngay từ sáng sớm, các tổ công tác Công an phường Vĩnh Tuy đã có mặt tại những tuyến đường, khu vực cổng trường và các vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông, hỗ trợ phụ huynh, học sinh di chuyển an toàn, hạn chế tình trạng ùn ứ trong thời điểm lượng người và phương tiện cùng lúc tăng cao.

Ban Chỉ huy Công an phường Vĩnh Tuy đã đến dự, tặng hoa chúc mừng các nhà trường, đồng thời gửi lời chúc tới đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh bước vào năm học 2026-2027 với nhiều niềm vui, khí thế và thành công.

Không chỉ tập trung bảo đảm trật tự giao thông, tại các điểm tổ chức lễ khai giảng, lực lượng Công an phường còn tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, kịp thời phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an toàn tài sản cho học sinh và người tham dự lễ khai giảng.

Nhân dịp năm học mới, Ban Chỉ huy Công an phường Vĩnh Tuy đã đến dự, tặng hoa chúc mừng các nhà trường, đồng thời gửi lời chúc tới đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh bước vào năm học 2026-2027 với nhiều niềm vui, khí thế và thành công.

Ngay từ sáng sớm, các tổ công tác Công an phường Vĩnh Tuy đã có mặt tại những tuyến đường, khu vực cổng trường và các vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc.

Nhờ sự chủ động, quyết liệt và trách nhiệm cao của Công an phường, trong suốt thời gian diễn ra Lễ khai giảng, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững ổn định, không xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông. Công tác bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động đã góp phần tạo nên một ngày khai giảng ý nghĩa, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng thầy cô, phụ huynh và các em học sinh, tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, luôn đồng hành cùng ngành giáo dục, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để các em bước vào năm học mới với khí thế, niềm tin và quyết tâm mới.