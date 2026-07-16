Báo động lũ trên các sông ở Bắc bộ, quốc lộ 12 Lai Châu đi Điện Biên đứt gãy, giao thông tê liệt

ANTD.VN - Dự báo, khu vực Bắc bộ có mưa lớn trong nhiều ngày tới, lượng mưa được dự báo lên tới 350mm. Trong khi đó, nhiều tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu bị đứt gãy, ách tắc, giao thông tê liệt.

Cơ quan khí tượng thông tin, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc bộ, đêm qua và sáng nay vùng núi, trung du Bắc bộ mưa to 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm như: Tủa Sín Chải (Lai Châu) 191,6mm; Tủa Thàng (Điện Biên) 160,1mm; Hải Sơn (Quảng Ninh) 156,6mm; Quang Bình (Tuyên Quang) 114,4mm,…

Dự báo từ 16-20/7 ở khu vực Bắc bộ có mưa trên diện rộng; các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên mưa to 100-200mm, cục bộ có nơi mưa to trên 350mm.

Cảnh báo từ tối và đêm nay đến 21/7, trên các sông Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ lên mức BĐ2-BĐ3, đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi, trung du Bắc bộ trong 2-3 ngày tới.

Do mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Lai Châu những ngày qua đã gây thiệt hại lớn về giao thông, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Tuyến quốc lộ 12 từ Lai Châu đi Điện Biên đứt gãy do mưa lớn, giao thông tê liệt (ảnh CA Lai Châu)

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu, tại Km158 quốc lộ 279, đoạn qua bản Sáp Ngụa, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã xảy ra sạt lở đất, đá với khối lượng lớn, khiến tuyến đường bị tắc hoàn toàn.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa thể xác định thời gian thông xe do nguy cơ sạt lở vẫn còn diễn biến phức tạp.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng CSGT- Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Mường Than và Ban QLDA đường bộ 2 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai hót dọn đất đá, cắm biển cảnh báo, tổ chức phân luồng và điều tiết giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tạm thời không di chuyển qua khu vực Km158 quốc lộ 279 cho đến khi có thông báo mới.

Tương tự, vào khoảng 6-7 giờ sáng ngày 16/7, tại Km76+250 quốc lộ 12, đoạn qua bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi, đã xảy ra sự cố đứt nền đường, khiến tuyến giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Giao thông từ Lai Châu đi Điện Biên hiện đang tê liệt.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng, cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm, đồng thời kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng để triển khai các phương án khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Hiện nay, các phương tiện chưa thể lưu thông qua vị trí bị đứt đường.