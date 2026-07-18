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CATP Hà Nội ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên mang hung khí đi hỗn chiến trong đêm

TN

ANTD.VN - Trong quá trình tuần tra, Tổ công tác Y1/141, Công an thành phố Hà Nội phát hiện hai nam thanh, thiếu niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định các đối tượng có liên quan đến nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an các phường Hồng Hà, Long Biên khẩn trương rà soát, truy xét, làm rõ toàn bộ vụ việc.

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