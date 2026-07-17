ANTD.VN - Chiều 17-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 126 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Mặt trận thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thông tin tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên triển khai đồng bộ hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tri ân người có công, chăm lo các gia đình chính sách và tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” thiết thực, ý nghĩa.

Các chương trình sẽ được triển khai từ cấp thành phố đến cơ sở, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, qua đó tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng.

Theo đó, Hội Cựu chiến binh thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, tổ chức hoạt động tri ân, chăm lo hội viên là thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách; phối hợp thực hiện nhiều chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” tại cơ sở.

Thành đoàn Hà Nội tập trung tổ chức hoạt động tình nguyện, lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, Hội nghị kết nối trực tuyến với các xã, phường, trao đổi về công tác triển khai các hoạt động tại cơ sở. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo cũng được chia sẻ tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đánh giá, qua các ý kiến trao đổi có thể thấy rõ sự chủ động, trách nhiệm và quyết tâm của cả hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố cùng các tổ chức thành viên trong triển khai các hoạt động tri ân.

Đây không chỉ là hoạt động thường niên mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong chăm lo người có công với cách mạng.

Để các hoạt động đạt hiệu quả cao, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường và các tổ chức thành viên khẩn trương triển khai các nội dung theo kế hoạch đã ban hành; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động đúng tiến độ, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với tổ chức các hoạt động tri ân bằng nhiều hình thức phong phú, nhất là trên các nền tảng số của Mặt trận; tổ chức chu đáo các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, gặp mặt, ra quân “Ngày Cuối tuần xanh”, lễ thắp nến tri ân và các hoạt động tưởng niệm, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Mỗi hoạt động phải thực sự mang ý nghĩa giáo dục, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của truyền thống dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác an sinh xã hội và chăm lo người có công.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò giám sát của MTTQ trong việc thực hiện chính sách đối với người có công; chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội chung tay chăm lo người có công và gia đình chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa cho biết, đến nay 126/126 xã, phường đã xây dựng kế hoạch triển khai, dự kiến tổ chức khoảng 1.200 hoạt động vệ sinh môi trường, “Ngày cuối tuần xanh” với gần 90.000 lượt người tham gia; trao gần 58.000 suất quà trị giá khoảng 40 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công và gia đình chính sách; đồng thời đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa cũng giới thiệu các hoạt động trọng tâm cấp thành phố trong dịp kỷ niệm gồm: Ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ tại phường Kiến Hưng (19-7); chương trình gặp mặt, tri ân cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu và hội viên có hoàn cảnh khó khăn (21-7); cùng Lễ thắp nến tri ân cấp thành phố tại Nghĩa trang Mai Dịch vào tối 26-7.