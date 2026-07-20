Công an phường bắt "trend" giới trẻ bằng ngôn ngữ điện ảnh để ngăn ngừa vi phạm pháp luật

ANTD.VN - Một nhóm thanh niên xăm trổ, tóc nhuộm lòe loẹt vác theo tuýp sắt, chạy xe nẹt pô chát chúa trong đêm. Họ nhận lệnh từ một "chủ tịch", kéo đến chốt chặn góc phố để nghênh chiến với một nhân vật được ví như "John Wick". Nhưng khi cuộc chạm trán chuẩn bị nổ ra, không có màn đấu võ nghẹt thở nào diễn ra. Tiếng còi xe đặc chủng vang lên, lực lượng công an cùng tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ập vào quật ngã, khóa tay toàn bộ nhóm "dân chơi nhí" ngay tại chỗ. Còn nhân vật "huyền thoại" kia hóa ra chỉ là một người đi đường tò mò dừng lại... hỏi đường đi đổ xăng.

Video: Công an phường Phương Liệt bắt "trend" giới trẻ bằng ngôn ngữ điện ảnh để ngăn ngừa vi phạm pháp luật

Đó là kịch bản đầy tính trào phúng mở màn cho chuỗi series phim ngắn tuyên truyền pháp luật do Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội phối hợp cùng Mạng lưới sáng tạo nội dung Vitamin Network sản xuất.

Khi luật pháp được "dịch" bằng hình ảnh ấn tượng

Thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy độ chế, mang theo hung khí tự chế gây rối trật tự công cộng diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực đô thị. Nguyên nhân một phần đến từ việc các bạn trẻ bị ảnh hưởng bởi những bộ phim hành động hoặc nội dung "giang hồ mạng" lệch chuẩn. Nếu chỉ tuyên truyền bằng những bài diễn văn khô khan hay những tờ rơi đơn điệu, thông điệp pháp luật rất khó thẩm thấu vào nhóm đối tượng này.

Sự kết hợp giữa nghiệp vụ an ninh và tư duy truyền thông hiện đại đã tạo ra một cách làm hoàn toàn mới: Cụ thể hóa pháp luật bằng ngôn ngữ điện ảnh. Bằng việc mượn hình tượng văn hóa đại chúng, góc quay giật gân, ánh sáng ma mị cùng các thuật ngữ "bắt trend" của giới trẻ, các điều luật khô cứng đã biến thành thước phim sống động, cuốn hút người xem ngay từ những giây đầu tiên.

Đáng chú ý, với CAP Phương Liệt đây không chỉ là một video đơn lẻ mà là một chuỗi series nhiều tập được đầu tư bài bản. Cách làm dài hơi này hứa hẹn sẽ tạo nên sức hút viral mạnh mẽ, duy trì "sức nóng" cảnh báo và ngấm sâu vào nhận thức của giới trẻ qua từng tập phim.

Bài học nhãn tiền đằng sau tiếng cười trào phúng

Sự thành công của thước phim nằm ở chỗ nó không "thần thánh hóa" hành vi vi phạm, mà bóc trần sự ngô nghê, ảo tưởng của những kẻ thích thể hiện. Khoảnh khắc những chiếc tuýp sắt rơi keng xuống mặt đường, những "anh hùng xa lộ" nằm gục dưới đất tra tay vào còng số 8 đã giội một gáo nước lạnh vào những cái đầu nóng.

"Gây rối trật tự công cộng là hành vi nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự an toàn xã hội. Hành vi điều khiển phương tiện, mang theo hung khí, cản trở giao thông sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật," cán bộ công an CAP Phương Liệt xuất hiện ở cuối clip phát biểu đầy đĩnh đạc, đập tan mọi sự cợt nhả trước đó.

Theo quy định, những hành vi vi phạm về trật tự công cộng ngoài việc bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Mức án dành cho hành vi phạm tội có tổ chức, dùng hung khí hoặc gây cản trở giao thông nghiêm trọng là từ 2 năm đến 7 năm tù giam.

Một phút bốc đồng, vài năm bóc lịch. Thước phim ngắn kết thúc nhưng mở ra bài học lớn. Việc lực lượng công an cơ sở nói chung, CAP Phương Liệt chủ động đổi mới hình thức, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật thành chất liệu điện ảnh gần gũi là một bước tiến vượt bậc trong công tác phòng chống tội phạm từ sớm, từ xa.

Khi pháp luật được truyền tải bằng hơi thở đời sống và ngôn ngữ của chính người trẻ, hiệu quả răn đe sẽ đạt mức tối đa. Cách làm sáng tạo, mềm dẻo nhưng đầy uy lực này rất cần được nhân rộng ra nhiều địa bàn, tạo thành một làn sóng tuyên truyền tích cực, góp phần giữ vững sự bình yên cho từng góc phố, con đường.