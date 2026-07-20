Lai châu: 6 người chết do mưa lũ, tỉnh đề nghị hỗ trợ gạo cho người dân

ANTD.VN - Xã Mường Than, Lai Châu là địa bàn chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất trong đợt mưa lớn từ ngày 15 đến 18/7 vừa qua.

Lai Châu đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai

Tại xã Mường Than, sáng 17/7, lũ quét và sạt lở xuất hiện ở khu vực thượng nguồn suối gần bản Đội 11, ảnh hưởng trực tiếp đến 899 hộ với 4.263 nhân khẩu tại các bản Chít, Nậm Sáng, Noong Thăng, Nậm Ngùa và Khì. Có 53 ngôi nhà của 44 hộ bị hư hỏng, trong đó 20 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn; khoảng 300ha lúa, hoa màu và thủy sản bị vùi lấp, cuốn trôi.

Quốc lộ 32, Quốc lộ 279 cùng nhiều tuyến đường nội bản, công trình thủy lợi, trường học và hệ thống điện bị hư hỏng. Thiệt hại riêng tại xã Mường Than ước trên 120 tỷ đồng.

Theo cập nhật của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 11h00 trưa ngày 20-7, mưa lũ tại Lai Châu làm 6 người tử vong, 2 người mất tích, 10 người bị thương.

28 căn nhà bị sập hoàn toàn, 224 căn nhà bị hư hỏng, thiệt hại về hoa màu, gia súc, gia cầm, hệ thống giao thông... Tổng ước tính thiệt hại toàn tỉnh khoảng 270 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh Lai Châu công bố tình huống khẩn cấp tại xã Mường Than và một số điểm sạt lở nguy hiểm; huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, kiểm lâm, dân quân và lực lượng tại chỗ tham gia tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân; địa phương đã sơ tán 1.686 người khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; hệ thống điện tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng cơ bản được khôi phục.

Trước nguồn lực dự phòng còn hạn chế, lãnh đạo tỉnh Lai Châu đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ gạo cho các hộ chịu ảnh hưởng trong thời gian từ 1 đến 3 tháng, giúp người dân sớm ổn định đời sống sau thiên tai.

Tỉnh đồng thời đề xuất bố trí khẩn cấp 116 tỷ đồng để khắc phục hậu quả tại xã Mường Than. Trong đó, 6 tỷ đồng dự kiến hỗ trợ thiệt hại về nhà ở; 50 tỷ đồng phục vụ đào hót, nạo vét đất đá, thanh thải dòng chảy và khôi phục cơ sở hạ tầng; 60 tỷ đồng bố trí, sắp xếp dân cư cho 82 hộ tại các bản Chít và Sắp Ngụa phải di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Về lâu dài, qua rà soát, Lai Châu còn khoảng 45 điểm dân cư với gần 2.500 hộ cần bố trí, sắp xếp lại để bảo đảm an toàn trước nguy cơ lũ quét, lũ ống và sạt lở đất.

Tổng nhu cầu kinh phí khoảng 2.000 tỷ đồng. Trong khi Trung ương đã bố trí 10 tỷ đồng và tỉnh cân đối 100 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, nhu cầu còn lại khoảng 1.890 tỷ đồng. Tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét hỗ trợ.