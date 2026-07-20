Ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu quả quản lý tại cơ sở cai nghiện

ANTD.VN - Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội vừa đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống lưu ký - quản lý đơn hàng, cho phép học viên theo dõi tiền lưu ký và đăng ký mua nhu yếu phẩm thông qua phần mềm. Mô hình góp phần minh bạch hóa công tác quản lý, giảm thủ tục và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số tại cơ sở cai nghiện.

Trước đây, việc quản lý tiền lưu ký chủ yếu thực hiện bằng sổ sách. Khi thân nhân gửi tiền cho học viên phải qua nhiều khâu, việc đối chiếu, kiểm tra mất nhiều thời gian.

Với hệ thống mới, mỗi học viên được cấp một tài khoản lưu ký điện tử. Khi thân nhân chuyển tiền, số dư được cập nhật tự động, giúp cán bộ quản lý, học viên và gia đình dễ dàng theo dõi tình hình sử dụng. Việc số hóa dữ liệu góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế sai sót trong quá trình quản lý.

Cán bộ Cơ sở cai nghiện ma tuý số 4 hướng dẫn học viên các thao tác để đặt mua các mặt hàng qua hệ thống

Một điểm mới của hệ thống là học viên có thể đăng ký mua các mặt hàng thiết yếu tại căn tin nội bộ ngay trên phần mềm. Sau khi lựa chọn sản phẩm và số lượng, hệ thống tự động đối chiếu với số dư tài khoản trước khi xác nhận đơn hàng. Những đơn vượt quá số tiền lưu ký sẽ không được chấp nhận.

Theo đại diện Cơ sở, việc quản lý mua sắm qua phần mềm giúp học viên chỉ tiếp cận các mặt hàng được phép sử dụng trong cơ sở, đồng thời hạn chế việc thân nhân mang đồ vật không đúng quy định khi đến thăm gặp.

Học viên thao tác đặt hàng trên hệ thống

Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận đơn hàng, xác nhận, thanh toán đến giao nhận đều được thực hiện trên hệ thống. Cán bộ quản lý có thể theo dõi từng đơn hàng theo thời gian thực, kịp thời kiểm soát những trường hợp phát sinh, đồng thời giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công.

Hệ thống cũng hiển thị rõ trạng thái từng đơn hàng như “Chờ xác nhận”, “Chờ thanh toán”, “Đã giao hàng”, “Đã hoàn thành”… giúp cả cán bộ và học viên thuận tiện theo dõi quá trình xử lý.

Thượng tá Nguyễn Việt Long, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội cho biết, sau thời gian vận hành thử nghiệm, hệ thống bước đầu phát huy hiệu quả.

“Học viên yên tâm hơn khi sử dụng tiền lưu ký, thân nhân có thể theo dõi minh bạch, còn cán bộ quản lý giảm được nhiều khâu thủ công. Đây là một bước trong lộ trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và công tác cai nghiện tại cơ sở”, Thượng tá Nguyễn Việt Long chia sẻ.

Học viên nhận đồ vật đặt mua hàng qua hệ thống

Việc đưa công nghệ vào quản lý không chỉ giúp minh bạch hóa quy trình lưu ký, mua sắm của học viên mà còn giảm áp lực cho cán bộ, nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ. Nếu tiếp tục được hoàn thiện và nhân rộng, mô hình sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn.