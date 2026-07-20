Chủ động nắm tình hình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

ANTD.VN - Công an xã Phượng Dực, Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026). Đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đảng ủy, UBND xã Phượng Dực, tập thể chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã đoàn kết, chủ động, triển khai đồng bộ các mặt công tác, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ hiệu quả sự phát triển của địa phương, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2026 diễn ra nhiều sự kiện lớn, quan trọng của đất nước như Đại hội Đảng lần thứ XIV, Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, trên địa bàn thành phố khởi công nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng, giao thông, kỹ thuật...

Đảng ủy - HĐND- UBND xã Phượng Dực tặng hoa chúc mừng Công an xã.

Những kết quả đạt được đã được các cấp ghi nhận, Công an xã Phượng Dực đã vinh dự có 1 tập thể, 5 cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là động lực để toàn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống gương mẫu đi đầu của lực lượng Công an nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tá Vũ Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an xã Phượng Dực phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phượng Dực đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Công an xã, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động nắm tình hình ngay từ cơ sở, chủ động phòng ngừa, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Vũ Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an xã Phượng Dực yêu cầu toàn đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế; thực hiện nghiêm phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ hiệu quả”, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.

Bước vào 6 tháng cuối năm, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phượng Dực xác định tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; chủ động đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, quyết tâm hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu công tác năm 2026, giữ vững bình yên địa bàn, vì cuộc sống bình yêu và hạnh phúc của nhân dân.