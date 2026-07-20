Lan tỏa nghĩa tình Công an Thủ đô tại miền "đất lửa" Quảng Trị

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Cụm thi đua số 6, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức chuỗi hoạt động tri ân và an sinh xã hội đầy ý nghĩa tại tỉnh Quảng Trị.

Từ những nén hương thành kính tại các "địa chỉ đỏ", căn nhà tình thương trao tặng người phụ nữ nghèo đến những phần quà dành cho học sinh vùng khó khăn… mỗi hoạt động đều thể hiện sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" của lực lượng Công an Thủ đô.

Hành trình tri ân trên miền đất anh hùng

Tháng 7 về trên mảnh đất Quảng Trị - nơi từng hứng chịu biết bao bom đạn chiến tranh - cũng là lúc những đoàn người từ khắp mọi miền Tổ quốc trở về để tưởng nhớ, tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trong không khí thiêng liêng hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Cụm thi đua số 6, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình về nguồn kết hợp các hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Quảng Trị.

Đây cũng là hoạt động giáo dục truyền thống có ý nghĩa sâu sắc, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sỹ



Trong không khí thiêng liêng hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Cụm thi đua số 6, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình về nguồn kết hợp các hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Quảng Trị.

Đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, mỗi cán bộ, chiến sĩ dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh xương máu vì nền độc lập của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân hôm nay.

Những vòng hoa, nén hương được dâng lên không chỉ là sự tri ân đối với các thế hệ cha anh mà còn là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đây cũng là hoạt động giáo dục truyền thống có ý nghĩa sâu sắc, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trao mái ấm, gửi yêu thương đến người dân và học sinh vùng khó

Tiếp nối hành trình tri ân, Cụm thi đua số 6 phối hợp với Công an xã Đakrông tổ chức Lễ bàn giao Nhà tình thương cho gia đình bà Hồ Thị Sinh, trú tại thôn Trại Cá, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Cụm thi đua số 6 phối hợp với Công an xã Đakrông tổ chức Lễ bàn giao Nhà tình thương cho gia đình bà Hồ Thị Sinh, trú tại thôn Trại Cá, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Trao mái ấm, gửi yêu thương đến người dân vùng khó

Toàn cảnh lễ bàn giao nhà tình thương

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Cụm thi đua số 6 khẳng định, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Công an nhân dân luôn xác định chăm lo công tác an sinh xã hội, đồng hành cùng người dân, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, là trách nhiệm và cũng là tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Qua thông tin từ Công an xã Đakrông, Cụm thi đua được biết gia đình bà Hồ Thị Sinh thuộc diện đặc biệt khó khăn. Bản thân bà thường xuyên đau ốm, một mình nuôi con nhỏ. Biến cố hỏa hoạn xảy ra đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà cùng tài sản tích cóp nhiều năm, khiến cuộc sống gia đình càng thêm chồng chất khó khăn.

Trước hoàn cảnh ấy, cán bộ, chiến sĩ trong Cụm thi đua số 6 đã đóng góp, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng tặng gia đình căn Nhà tình thương trị giá 130 triệu đồng.

Đoàn công tác trao đổi làm việc với Công an xã ĐakRông

Cụm thi đua số 6 còn trao tặng 126 suất quà gồm cặp sách, vở, bút và nhiều đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Trại Cá với tổng trị giá 50 triệu đồng.

Trong niềm vui ngày nhận nhà mới, niềm hạnh phúc không chỉ hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ nghèo mà còn lan tỏa tới các thành viên trong đoàn công tác.

Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh, Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 chia sẻ, điều ý nghĩa nhất không phải là hoàn thành một công trình xây dựng mà là giúp một gia đình có nơi ở ổn định để yên tâm lao động, chăm sóc con nhỏ và có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh.

Đại diện Cụm thi đua cũng gửi lời cảm ơn tới Công an tỉnh Quảng Trị, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng Công an xã Đakrông đã tích cực phối hợp khảo sát, kết nối, trực tiếp tổ chức thi công, giám sát để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Không dừng lại ở việc trao mái ấm cho người nghèo, dịp này Cụm thi đua số 6 còn trao tặng 126 suất quà gồm cặp sách, vở, bút và nhiều đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Trại Cá với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đối với thế hệ tương lai, góp phần tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trong cuộc sống.

Trong khuôn khổ chương trình, Công an phường Ô Chợ Dừa đã trao phần quà tặng trị giá 45 triệu đồng cho Công an xã ĐakRông và 40 triệu đồng cho quỹ Vì người nghèo của xã, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, cùng chia sẻ kinh nghiệm công tác, xây dựng lực lượng Công an cơ sở ngày càng vững mạnh.

Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh, Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa, Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 phát biểu tại lễ trao tặng nhà tình thương

Phát biểu tại buổi lễ, Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh, Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa, Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 bày tỏ mong muốn căn Nhà tình thương sẽ trở thành điểm tựa để gia đình bà Hồ Thị Sinh ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, những hoạt động nghĩa tình tại Quảng Trị sẽ tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết giữa Công an Thủ đô với cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và Nhân dân địa phương.

Chuỗi hoạt động về nguồn kết hợp an sinh xã hội lần này không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, gần dân và vì Nhân dân phục vụ.

Từ những nén hương được thắp lên nơi các nghĩa trang liệt sĩ, đến căn nhà mới dành cho người phụ nữ nghèo hay những chiếc cặp sách trao tận tay học sinh vùng cao, tất cả đã tạo nên một hành trình đầy ý nghĩa của Cụm thi đua số 6, Công an thành phố Hà Nội. Đó không chỉ là những món quà vật chất, mà còn là sự sẻ chia, là trách nhiệm và tình cảm của những người chiến sĩ Công an đối với cộng đồng, góp phần viết tiếp truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong lòng Nhân dân.