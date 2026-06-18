Công ty Đạm Ninh Bình: Phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường bền vững

ANTD.VN - Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và giảm phát thải carbon, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình - một trong những doanh nghiệp sản xuất phân bón quy mô lớn thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đang từng bước khẳng định vị thế là doanh nghiệp sản xuất phân bón hiện đại, lấy hiệu quả kinh tế đi đôi với trách nhiệm bảo vệ môi trường làm định hướng xuyên suốt trong quá trình phát triển.

Công nghệ tiên tiến tạo nên sản phẩm chất lượng cao

Ngay từ khi đi vào hoạt động, Đạm Ninh Bình đã lựa chọn những công nghệ hàng đầu thế giới trong từng công đoạn sản xuất. Trong đó, công nghệ phân ly không khí của Air Liquide (Pháp), công nghệ khí hóa than Shell (Hà Lan), công nghệ tinh chế khí Linde (Đức), công nghệ tổng hợp Amoniac Haldor Topsoe (Đan Mạch) và công nghệ tổng hợp Urê Snamprogetti (Italy) đã tạo nên dây chuyền sản xuất đồng bộ, hiện đại, bảo đảm hiệu quả kinh tế và các tiêu chuẩn môi trường.

Nhờ ứng dụng công nghệ tiên tiến, sản phẩm Urê Ninh Bình đạt chất lượng quốc tế với hàm lượng Nitơ đạt 46,3%; hàm lượng Biuret chỉ 1%; độ ẩm thấp ở mức 0,4%. Hạt đạm có kích thước đồng đều, ít mạt vụn, khả năng chống vón cục tốt nhờ chất chống kết dính được phối trộn ngay trong quá trình tạo hạt. Sản phẩm được đóng gói theo quy cách 25kg và 50kg, phù hợp với nhu cầu sử dụng của nông dân trên cả nước.

Đạm Ninh Bình đồng hành cùng nông nghiệp Việt trên hành trình phát triển bền vững

Bên cạnh dòng sản phẩm truyền thống, Công ty còn nghiên cứu và phát triển thành công dòng Đạm màu Ninh Bình được bổ sung các nguyên tố vi lượng như Bo, Kẽm..., góp phần nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, đáp ứng xu hướng canh tác hiện đại.

Với chất lượng ổn định, thương hiệu Đạm Ninh Bình ngày càng được khẳng định trên thị trường. Hiện nay, sản phẩm Urê Ninh Bình đã có mặt tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước thông qua hệ thống đại lý cấp I và cấp II trải rộng từ Bắc vào Nam.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước, sản phẩm của Công ty còn được xuất khẩu tới nhiều thị trường quốc tế như Hàn Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Sri Lanka, Philippines và một số quốc gia trong khu vực châu Á.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, sản lượng tiêu thụ urê đạt 259.141 tấn, hoàn thành 51,5% kế hoạch năm. Kết quả này cho thấy sức cạnh tranh ngày càng được nâng cao của sản phẩm Đạm Ninh Bình trong bối cảnh thị trường phân bón có nhiều biến động.

Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, đồng hành cùng người nông dân

Không chỉ chú trọng hiệu quả sản xuất kinh doanh, Đạm Ninh Bình luôn xác định nguồn nhân lực là yếu tố quyết định thành công của doanh nghiệp. Hiện nay, công ty tạo việc làm ổn định cho gần 1.000 lao động với đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định. Công tác an toàn vệ sinh lao động được thực hiện nghiêm túc; các phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao năng suất lao động và xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và đồng hành cùng địa phương trong nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Các sản phẩm của Công ty

Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình cũng đặc biệt chú trọng công tác quảng bá thương hiệu và hỗ trợ khách hàng. Hàng năm, Công ty tổ chức hàng trăm hội nghị khách hàng, hội thảo đầu bờ, chương trình giới thiệu sản phẩm, tư vấn kỹ thuật canh tác cho bà con nông dân tại nhiều địa phương trên cả nước. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương; đầu tư hệ thống biển bảng nhận diện thương hiệu tại các đại lý phân phối nhằm nâng cao độ phủ của sản phẩm trên thị trường.

Thông qua các hoạt động này, thương hiệu Đạm Ninh Bình ngày càng tạo dựng được niềm tin với người nông dân, trở thành người bạn đồng hành tin cậy trong quá trình phát triển nền nông nghiệp xanh, hiệu quả và bền vững.

Phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Đạm Ninh Bình không chỉ đảm bảo nguồn cung phân bón chất lượng cao phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn tiên phong triển khai các giải pháp sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam.

Xác định môi trường là yếu tố sống còn đối với sự phát triển bền vững, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình luôn ưu tiên đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Trong quá trình vận hành, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; duy trì hệ thống xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn đồng bộ; thường xuyên quan trắc môi trường nhằm kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu phát thải.

Sản phẩm Urê Ninh Bình không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn xuất khẩu sang nhiều nước

Song song với đó, Công ty tập trung triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu hao nguyên liệu, nâng cao hiệu suất thiết bị, thúc đẩy sản xuất sạch hơn và từng bước áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong hoạt động sản xuất.

Đại diện lãnh đạo Công ty cho biết: “Định hướng phát triển của Đạm Ninh Bình không chỉ dừng lại ở việc nâng cao sản lượng và hiệu quả kinh doanh mà còn phải bảo đảm yếu tố môi trường, hướng tới xây dựng nhà máy xanh, sản xuất xanh và phát triển bền vững. Đây là trách nhiệm đối với cộng đồng và cũng là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong tương lai”.

Với nền tảng công nghệ hiện đại, chất lượng sản phẩm ổn định, hệ thống thị trường rộng khắp cùng chiến lược phát triển gắn với bảo vệ môi trường, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình đang từng bước khẳng định vị thế của một doanh nghiệp sản xuất phân bón hàng đầu Việt Nam.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm phát thải, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xanh và tăng trưởng bền vững của đất nước.