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Pháp luật

Trò bẩn của kẻ có tiền án về tội dâm ô

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N.Kiên

ANTD.VN - Quyết tháo biển số xe máy, đi lang thang săn tìm các cháu học sinh nữ rồi thực hiện hành vi bệnh hoạn...

Công an xã Phúc Thịnh (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Hồ Đắc Quyết (SN 1993, trú tại xã Thiên Lộc, TP Hà Nội) về hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Đáng chú ý, năm 2020, đối tượng Quyết cũng từng bị tuyên án tù về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, ngày 25-6-2026, Công an xã Phúc Thịnh tiếp nhận tin báo của người nhà 2 cháu gái cùng 11 tuổi, về việc khoảng 10h ngày 25-6, khi đang điều khiển xe đạp trên địa bàn xã thì bị một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát, dùng tay thực hiện hành vi dâm ô rồi bỏ chạy.

Quá trình điều tra, Công an xã Phúc Thịnh đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trên là Hồ Đắc Quyết. Tại cơ quan Công an, Quyết khai trước khi thực hiện hành vi phạm tội đã tháo biển kiểm soát xe máy rồi đi lang thang tìm các trường hợp là học sinh nữ để thực hiện hành vi dâm ô.

Trò bẩn của kẻ có tiền án về tội dâm ô ảnh 1

Đối tượng Hồ Đắc Quyết tại cơ quan Công an

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

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Từ khóa:

#Dâm ô #Công an xã Phúc Thịnh

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