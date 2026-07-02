Khởi tố bị can Tổng Giám đốc Công ty Greenland nhập lậu quả việt quất tươi

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hà Nội cho biết đã quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dương Thế Mạnh (SN 1983), trú tại tòa nhà Helios 75 Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội là Tổng Giám đốc Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Greenland (gọi tắt là Công ty Greenland), địa điểm kinh doanh tại khu tái định cư phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

Công ty Greenland nhập lậu quả việt quất tươi trị giá cực lớn

Cùng với Mạnh bị khởi tố bị can còn có Tạ Vĩnh Quý (tên tiếng Anh Xie Yong Gui; quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại số 216 Trần Huy Liệu, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La và Dương Minh Công, giám đốc bán hàng Công ty Greenland về tội “Buôn lậu”.

Theo điều tra, từ đầu năm 2026 đến nay, Tổng Giám đốc Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Greenland cùng đồng phạm đã sử dụng pháp nhân của công ty nhập lậu về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Kim Thành (Lào Cai) và Cửa khẩu quốc tế Tân Thanh (Lạng Sơn) hơn 10 tỷ đồng quả việt quất tươi.

Từ công tác nắm tình hình, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phát hiện Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Greenland có dấu hiệu nhập khẩu trái phép quả Việt quất từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội xác lập phương án đấu tranh.

Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2026 đến nay, Dương Thế Mạnh đã sử dụng pháp nhân Công ty Greenland để nhập khẩu nhiều trái cây tươi (cam, quýt, nho, kim quất...), trong đó có quả Việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam để tiêu thụ.

Các đối tượng chỉ đạo các nhân viên kho hàng tiến hành dán tem mác quả "Việt quất Mộc Châu" do Công ty Greenland sản xuất từ vùng trồng của Công ty tại phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La.

Công ty Greenland nhập khẩu trái phép quả Việt quất từ nước ngoài về Việt Nam thông qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành, tỉnh Lào Cai bằng hình thức trà trộn với các trái cây nhập khẩu chính ngạch khác của công ty Greenland, không khai báo Hải quan mà kê khai nhập khẩu các mặt hàng trái cây khác.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng do Mạnh trực tiếp liên hệ qua các ứng dụng gọi điện với Tạ Vĩnh Quý để trao đổi, thỏa thuận, thống nhất số lượng, chủng loại, giá cả việt quất. Theo đó Dương Thế Mạnh và Dương Minh Công - Giám đốc bán hàng lập nhóm chat, trao đổi giữa Công ty Greenland thuê Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hương Giang Việt Nam làm thủ tục mở tờ khai Hải quan các lô hàng.

Để hợp thức hóa được nguồn gốc quả việt quất nhập lậu, xuất hóa đơn chứng từ mua bán cho khách hàng, từ giữa năm 2025 công ty Greenland lập vườn trồng việt quất tại phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La

Sau đó, Dương Minh Công sẽ thuê đơn vị vận chuyển từ tỉnh Lào Cai về kho hàng, địa điểm kinh doanh của công ty Greenland. Tại đây, Mạnh chỉ đạo các nhân viên kho hàng tiến hành dán tem mác quả "việt quất Mộc Châu" do Công ty Greenland sản xuất từ vùng trồng của Công ty tại phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La.

Để hợp thức hóa được nguồn gốc quả việt quất nhập lậu, xuất hóa đơn chứng từ mua bán cho khách hàng, từ giữa năm 2025 công ty Greenland lập vườn trồng việt quất tại phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La với diện tích khoảng 6000m2, tổng số 4.478 gốc cây việt quất. Tuy nhiên, vườn trồng việt quất của công ty Greenland đang trong giai đoạn thử nghiệm và điều kiện thổ nhưỡng chưa phù hợp nên sản lượng thu hoạch thấp, không đáp ứng nhu cầu thị trường.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2026 đến nay, công ty Greenland đã bán quả việt quất tươi, tổng trị giá hơn 9,6 tỷ đồng.

Căn cứ quy định ngày 19/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Dương Thế Mạnh, Tạ Vĩnh Quý, Dương Minh Công về tội “Buôn lậu”.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ đường dây nhập lậu quả việt quất từ trước đến nay.