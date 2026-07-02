Cô gái 21 tuổi tham gia đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng liên tỉnh

ANTD.VN - Lan Anh (sinh năm 2005), được xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng liên tỉnh...

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra và các đơn vị liên quan đã triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhóm đối tượng lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội, đã ngang nhiên quảng cáo, mua bán, hướng dẫn lắp ráp các bộ phận súng trên Facebook, TikTok, YouTube…, hình thành đường dây sản xuất, tiêu thụ vũ khí trái phép với quy mô lớn trên phạm vi cả nước.

Sau nhiều tháng kiên trì thu thập chứng cứ, phân tích hàng nghìn dữ liệu điện tử, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, ngày 05/6/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì đồng loạt triển khai lực lượng tại Thái Nguyên và Bắc Ninh, khám xét nhiều địa điểm liên quan.

Các đối tượng: Đào Thị Lan Anh, Đào Huy Đức và Lại Văn Hưng.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an đã làm rõ vai trò của các đối tượng Đào Thị Lan Anh (sinh năm 2005); Đào Huy Đức (sinh năm 1998), cùng trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh; Lại Văn Hưng (sinh năm 1992, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) cùng nhiều đối tượng liên quan khác.

Tại Thái Nguyên, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở cơ khí của Lại Văn Hưng được ngụy trang dưới danh nghĩa Công ty TNHH Cơ khí GLOTECH Việt Nam. Bên trong được đầu tư hệ thống máy tiện CNC, máy phay CNC cùng nhiều thiết bị hiện đại chuyên phục vụ việc chế tạo các bộ phận súng.

Một số lượng lớn vũ khí quân dụng được các đối tượng chế tạo, mua bán bị phát hiện, thu giữ.

Quá trình khám xét, Ban Chuyên án thu giữ nhiều khẩu súng nén hơi, nén khí (PCP) hoàn chỉnh; hàng nghìn bộ linh kiện lắp ráp súng; bộ phận cò súng được giám định là bộ phận của vũ khí quân dụng; hàng nghìn viên đạn chì, nguyên liệu sản xuất cùng nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Lại Văn Hưng.

Tại tỉnh Bắc Ninh, lực lượng phá án đã tiến hành khám xét nơi ở của Đào Huy Đức và Đào Thị Lan Anh, thu giữ hàng trăm linh kiện súng như cò súng, nòng súng, bộ phận giảm thanh, khuôn đúc đạn và nhiều tang vật liên quan.

Nhiều loại súng quân dụng được thu giữ.

Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án tiếp tục truy xét các đầu mối tiêu thụ trên nhiều tỉnh, thành phố, thu giữ thêm 56 súng các loại, trong đó: 50 súng nén hơi PCP, 02 súng kíp, 2 súng cồn tự chế, 2 súng ná cao su và nhiều linh kiện khác.

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm 2022 đến nay, đường dây đã thực hiện hàng chục nghìn giao dịch mua bán linh kiện súng tới nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, hình thành một mạng lưới sản xuất, tiêu thụ vũ khí trái phép có quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng.

Bộ khuôn đúc đạn chì thu giữ được.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; khởi tố các đối tượng liên quan về các hành vi “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.