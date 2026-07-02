Cảnh giác trước các hành vi kích động, lôi kéo tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm của Thủ đô

ANTD.VN -Trong thời gian vừa qua, Thủ đô Hà Nội đang triển khai nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và tạo động lực phát triển cho cả vùng Thủ đô.

Các dự án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường, thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Hà Nội tập trung GPMB các dự án trọng điểm

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong vùng dự án, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương cùng vào cuộc nhằm giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ đã được Thành phố ban hành nhằm đảm bảo người dân có điều kiện ổn định cuộc sống, nơi ở và sinh kế sau khi thực hiện thu hồi đất. Các cấp, các ngành thường xuyên tổ chức đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng trao đổi với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án

Tuy nhiên, bên cạnh đa số người dân đồng thuận, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Thành phố, vẫn còn một số cá nhân lợi dụng những vướng mắc, kiến nghị trong công tác GPMB để xuyên tạc thông tin, kích động tâm lý bức xúc, kêu gọi người dân căng băng rôn, khẩu hiệu, tụ tập đông người, khiếu kiện vượt cấp, thậm chí mang theo các vật dụng phục vụ việc tụ tập đông người gây mất ANTT tại các cơ quan nhà nước hoặc khu vực triển khai dự án.

Các đối tượng này thường xuyên sử dụng mạng xã, các hội nhóm trên không gian mạng để phát tán thông tin một chiều, chưa được kiểm chứng, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại, tố cáo nhằm lôi kéo người dân tham gia các hoạt động tập trung đông người trái quy định của pháp luật. Một số trường hợp còn tìm cách liên kết nhiều vụ việc riêng lẻ thành các nhóm đông người để gây áp lực đối với cơ quan chức năng, làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến quá trình triển khai các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Cần khẳng định rằng, Nhà nước luôn tôn trọng và đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật. Mọi kiến nghị, khiếu nại liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đều được các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xem xét và giải quyết theo trình tự, thủ tục luật định. Mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân đều được Nhà nước bảo vệ.

Phường Bồ Đề đối thoại, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo

Vì vậy, khi có vướng mắc, kiến nghị hoặc khiếu nại liên quan đến quyền lợi của mình, người dân cần thực hiện thông qua các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Luật khiếu nại, Luật Tố cáo và các quy định pháp luật có liên quan; tin tưởng vào các các bộ phận tiếp nhận, xem xét, giải quyết của các cơ quan chức năng; chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và lắng nghe người tiếp nhận giải thích, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại chỉ có thể đạt hiệu quả khi được thực hiện trên cơ sở đối thoại, thượng tôn pháp luật và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo các lời kêu gọi, xúi dục, kích động tham gia tụ tập đông người trái pháp luật; không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội; chủ động tìm hiểu thông tin từ cơ quan chức năng và các kênh thông tin chính thống. Đồng thời, cần tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc, những lời hứa hẹn hoặc thông tin sai sự thật nhằm kích động tâm lý bức xúc, đối đầu giữa người dân với Chính quyền, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng phục vụ các mục đích cá nhân hoặc các động cơ khác.

Cần nhận thức rõ rằng, việc tụ tập đông người, căng băng rôn, khẩu hiệu tại nơi công cộng, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức hoặc gay mất an ninh, trật tự là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý theo quy định. Không ít trường hợp người dân vì thiếu thông tin hoặc bị lôi kéo, kích động đã vô tình tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến của chính mình và cộng đồng.

Mỗi người dân Thủ đô cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng chính quyền trong quá trình triển khai các Dự án phát triển kinh tế - xã hội; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định để Thủ đô Hà Nội tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Chỉ bằng sự đồng thuận xã hội, sự thượng tôn pháp luật và ý thức trách nhiệm của mỗi công dân, các Dự án trọng điểm mới có thể được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng và các thế hệ tương lai.