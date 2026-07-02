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Pháp luật

Bắt tạm giam đối tượng khai thác rừng trái phép

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A.N

ANTD.VN - Ngày 2-7-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng có hành vi khai thác rừng trái phép trên địa bàn xã Tân Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tống đạt các Quyết định khởi tố và Lệnh tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Mão (người mặc áo công nhân)

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Mão (sinh năm 1987), trú tại thôn Mới, xã Tân Sơn phạm tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" xảy ra tại lô 4, khoảnh 15, tiểu khu 19A thuộc địa phận thôn Khuôn Kén, xã Tân Sơn.

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Mão.

Qua đây cơ quan công an cũng cảnh báo người dân không được khai thác trái phép rừng khi không được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cho phép.

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#Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tống đạt các Quyết định khởi tố và Lệnh tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Mão

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