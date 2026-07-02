Bàn giao 30 đối tượng người nước ngoài hoạt động lừa đảo cho Công an Trung Quốc

ANTD.VN - Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và lực lượng Biên phòng tiến hành bàn giao 30 đối tượng người nước ngoài hoạt động lừa đảo công nghệ cao cùng toàn bộ tang vật phạm tội cho Công an Trung Quốc.

Đây là một trong những ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn bị lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện. ​Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an phường Móng Cái 3 phát hiện một đường dây tội phạm người nước ngoài ẩn náu tinh vi.

​Trong hai ngày 8-5 và 14-5, lực lượng phối hợp đã bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính tại 3 cơ sở lưu trú thuộc phường Móng Cái 3, gồm: Nhà ông N.V.H (địa chỉ khu phố Hải Yến 4), nhà ông H.V.S và nhà ông T.V.H (cùng trú tại khu phố Hải Yến 7). ​

Cơ quan chức năng 2 nước thực hiện các thủ tục bàn giao 30 đối tượng.

Tại các địa điểm này, cơ quan Công an đã phát hiện, lập biên bản đối với 65 người nước ngoài cư trú và hoạt động bất minh (bao gồm 32 công dân Trung Quốc, 31 công dân Philippines và 2 công dân Malaysia). Trong đó, xác định rõ có 6 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt giữ, cơ quan chức năng phát hiện có 1 đối tượng đang bị phía Công an Trung Quốc ra quyết định truy nã về tội lừa đảo trên không gian mạng.Tang vật thu giữ tại hiện trường rất lớn, là công cụ chuyên dụng phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến, bao gồm: 8 máy vi tính để bàn, 33 máy tính xách tay, 3 máy tính bảng và 539 điện thoại di động thông minh. ​

​​Việc kịp thời phát hiện, triệt xóa ổ nhóm tội phạm công nghệ cao và bàn giao các đối tượng vi phạm thể hiện tinh thần quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự địa bàn biên giới của Công an tỉnh Quảng Ninh.