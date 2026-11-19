ANTD.VN - Ngày 19-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử “đại gia” Lê Thanh Thản và 5 bị cáo liên quan, trong vụ án bán bất hợp phá hơn 500 căn hộ tại Dự án CT6 Kiến Hưng.

Được bồi thường tương đương giá trị hiện tại

Tại phiên tòa, bị cáo sơ thẩm xét xử Lê Thanh Thản (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) bi xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”. 5 cựu cán bộ phường và thanh tra xây dựng bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bước vào phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát (VKS) thực hành quyền công tố đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt “đại gia” Lê Thanh Thản cùng 5 cựu cán bộ liên quan án phạt tù nhưng đều cho hưởng án treo.

Đại diện Viện Kiểm sat nhân dân TP Hà Nội thực hành công tố tại phiên tòa.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị HĐXX buộc Công ty Bemes hoàn trả toàn bộ số tiền mua nhà mà các bị hại đã thanh toán theo hợp đồng. Đồng thời, buộc bị cáo Thản phải có trách nhiệm liên đới cùng Công ty Bemes bồi thường khoản chênh lệch giữa giá trị mua ban đầu và giá trị thị trường của căn hộ tại thời điểm xét xử.

Theo đó, tổng số tiền người dân được nhận từ hai khoản hoàn trả và bồi thường sẽ tương đương giá trị thị trường hiện tại của căn hộ theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự, tại thời điểm tháng 7-2026. Theo kết luận này, 519 căn hộ được định giá hơn 2.047 tỷ đồng, trung bình gần 4 tỷ đồng/căn.

Đại diện VKS cho biết, Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 96 về việc xem xét cơ chế đặc thù xử lý vi phạm tại dự án, trong đó cho phép nhiều căn hộ được giữ lại. Đây là chủ trương nhân văn nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại thực tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo Quyết định 6203 được Hà Nội vừa phê duyệt ngày 17-11-2026, tổng cộng 135 căn hộ và nhà thấp tầng tại CT6 Kiến Hưng thuộc diện phải di dời. Những trường hợp này sẽ được hoàn trả tiền mua nhà và bồi thường theo giá thị trường.

Sau phần luận tội của đại diện VKSND TP Hà Nội, “đại gia” Lê Thanh Thản trình bày ngắn gọn và cho rằng trách nhiệm dân sự mà VKS đề nghị đối với bị cáo này là "quá nặng" và đề nghị HĐXX xem xét lại.

Ngay sau phần trình bày của bị cáo Lê Thanh Thản, ác luật sư bào chữa cho bị cáo này tiếp tục tranh luận về trách nhiệm dân sự trong vụ án.

Chỉ còn khoảng 1/4 trường hợp phải di dời

Theo luật sư bào chữa, khi cho rằng theo cáo trạng, 519 căn hộ được bán cho 519 khách hàng và những người này đều được xác định là bị hại. Tuy nhiên, sau khi Hà Nội ban hành Nghị quyết 96, nhiều căn hộ được phép giữ lại, số trường hợp phải di dời đã giảm đáng kể.

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh - "đại gia" Lê Thanh Thản.

Luật sư cho rằng từ khi vụ án được khởi tố, bị cáo đã đưa ra nhiều phương án khắc phục nhằm giải quyết những bức xúc của khách hàng. Bị cáo thừa nhận các vi phạm trong xây dựng, nhận trách nhiệm và tích cực phối hợp với người dân trong việc giải quyết những trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Theo luật sư, ranh giới giữa sai phạm trong kinh doanh và hành vi lừa dối khách hàng cần được xem xét thận trọng. Việc không được cấp “sổ cho” căn hộ là căn cứ để xác định khách hàng bị ảnh hưởng. Nhưng khi chính sách đã thay đổi và nhiều căn hộ được phép tồn tại thì cần đánh giá lại số lượng bị hại thực tế.

Luật sư cho rằng, căn cứ Nghị quyết 96, hiện chỉ còn khoảng 1/4 trường hợp phải di dời bắt buộc. So với cáo buộc ban đầu xác định 519 khách hàng là bị hại, số người bị ảnh hưởng trực tiếp đã giảm đáng kể.

Đối với những căn hộ không thuộc diện phải di dời, luật sư cho rằng cần tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký. Theo luật sư, sự thay đổi chính sách này phù hợp với nguyện vọng của nhiều khách hàng, những người không còn yêu cầu gì đối với chủ đầu tư và cũng không có nhiều người tham dự phiên tòa.

Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét đây là tình tiết mới có lợi cho bị cáo, liên quan đến những thay đổi trong chính sách xử lý Dự án CT6 Kiến Hưng.

Các bị cáo trong vụ án bán bất hợp pháp hơn 500 căn hộ bị đưa ra xét xử tại tòa.

Đối với bị cáo Thản, luật sư cho rằng bị cáo đã thể hiện nỗ lực khắc phục hậu quả vụ án. Ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, Công ty Bemes sẵn sàng nộp 50% lợi nhuận của dự án để tiếp tục khắc phục hậu quả.

Luật sư cũng đề nghị HĐXX xem xét đề xuất của bị cáo Thản về việc chuyển các căn hộ theo quy hoạch là căn dịch vụ thành nhà ở cho thuê nhằm tiếp tục giải quyết quyền lợi của khách hàng.

Một nội dung khác cũng được các luật sư đề cập là căn cứ xác định giá trị các căn hộ tại Dự án CT6 Kiến Hưng. Theo kết luận của Hội đồng định giá, giá căn hộ được xác định khoảng 56 triệu đồng/m2. Luật sư cho biết đã gửi tài liệu đến HĐXX, trong đó đưa ra mức giá khoảng 38-40 triệu đồng/m2, đồng thời đề nghị xem xét lại phương pháp và căn cứ định giá.

Theo luật sư, việc xác định giá trị căn hộ có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm quyền lợi của cả khách hàng và chủ đầu tư.

Các luật sư cũng đề nghị xem xét mục đích ban đầu của bị cáo Lê Thanh Thản khi cho rằng bị cáo này không có ý định lừa dối khách hàng ngay từ đầu mà chỉ thực hiện xây dựng, chuyển đổi công năng và điều chỉnh quy hoạch khi chưa hoàn tất đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Luật sư trình bày, bị cáo Thản từng có công văn đề nghị điều chỉnh nhưng chưa được chấp thuận. Trong khi đó, bị cáo sốt ruột triển khai các dự án nhà giá rẻ nhằm giúp người thu nhập thấp sớm có nhà ở. Các dự án được thực hiện nhanh, không phải để bỏ hoang chờ đầu cơ.

Từ những phân tích trên, luật sư đề nghị HĐXX xem xét lại trách nhiệm dân sự và hình sự đối với Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản theo hướng giảm nhẹ.

Bên cạnh đó, luật sư cho rằng việc quy kết bị cáo Thản hưởng lợi 531 tỷ đồng từ việc bán 519 căn hộ là chưa phù hợp. Bởi đây là toàn bộ số tiền thu về từ việc bán căn hộ, trong khi lợi nhuận phải được xác định trên cơ sở doanh thu trừ các chi phí phát sinh.

Theo luật sư, số tiền thuế VAT 10% đã nộp, cùng các chi phí về sắt thép, nhân công và xây dựng, chưa được trừ khi xác định khoản tiền bị cáo buộc hưởng lợi. Do đó, việc quy kết toàn bộ doanh thu là khoản hưởng lợi bất chính cần được xem xét lại.

Nêu quan điểm tại phiên tòa, nhiều bị hại trong vụ án mong muốn tiếp tục được an cư, ở lại Dự án CT6 Kiến Hưng hoặc nếu phải di dời thì được đền bù theo giá thị trường.