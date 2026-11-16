Bi kịch từ những cuộc vui ma túy và tội ác của kẻ mang 4 tiền án

Dấu vết từ hình xăm trên cổ

Ngày 3-11-2025, cô gái N.T.Y.N (SN 2006, trú tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An) xin phép bố mẹ ra Hà Nội chơi với bạn. Nghĩ con gái đã lớn, cũng làm việc bên ngoài từ lâu nên bố mẹ N đồng ý. Tối cùng ngày, N đón xe đi Hà Nội trong niềm háo hức. Và đó cũng chính là lần cuối bố mẹ cô trông thấy con gái còn sống.

Lật lại hồ sơ vụ án, ngày 11-11-2025, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể một thiếu nữ được cuốn chặt bằng băng dính, nhét trong túi vải bạt cỡ lớn trôi trên sông Hồng thuộc địa phận tỉnh này. Ngay sau đó, một số thông tin, hình ảnh đã được lực lượng công an đăng tải trên mạng xã hội nhằm tìm kiếm thân nhân của cô gái. Ngọc Huyền, một sinh viên đang ở trọ tại Hà Nội đọc được bài viết và bất ngờ nhận ra hình xăm trên cổ của nạn nhân. “Đây là ngày tháng năm sinh của bạn em, em chắc chắn là bạn ấy…” - Ngọc Huyền xác nhận khi gọi đến số điện thoại do Công an tỉnh Hưng Yên để lại trong bài viết. Và danh tính của cô gái xấu số nhanh chóng được xác định là N.T.Y.N.

Để nhanh chóng tìm ra chân tướng vụ án, ngày 12-11-2025, Công an tỉnh Hưng Yên đã trao đổi trực tiếp với Đại tá Đặng Việt Quảng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội. Với trực giác nghề nghiệp, Đại tá Đặng Việt Quảng nhận định, vụ án này khả năng cao xảy ra ở Hà Nội, thi thể bị phi tang xuống sông và theo dòng chảy trôi về địa phận tỉnh Hưng Yên. “Qua trao đổi với bố mẹ nạn nhân được biết, sau khi con gái rời khỏi nhà thì không liên lạc được nữa nên gia đình cũng hỏi han bạn bè của con để tìm kiếm, nhưng chưa có thông tin gì cho đến khi nhận được điện thoại của cơ quan công an…” - Chỉ huy Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội kể lại. Còn về phía Ngọc Huyền (bạn của N) cũng cho biết, N thường xuyên nhắn tin kể là đang yêu một người đàn ông lớn tuổi tên Dũng trọ tại phường Kiến Hưng (Hà Nội). Thông tin đắt giá này nhanh chóng được ghi nhận.

Bắt giữ hung thủ trong đêm

Cũng trong ngày 12-11-2025, Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội đã huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều mũi xác minh. Trong đó, 1 mũi rà dựng nhân thân lai lịch của người đàn ông tên Dũng - đối tượng nghi vấn số một của vụ án. Với những thông tin mà Ngọc Huyền cung cấp, trinh sát ngay sau đó đã xác định được người này tên đầy đủ là Nguyễn Anh Dũng (SN 1983, trú tại F4 tập thể Bóng đèn phích nước Rạng Đông, phường Thanh Xuân, Hà Nội). Thời điểm xảy ra vụ án, Dũng đang thuê trọ tại P501 nhà 18LK17 khu Mậu Lương, phường Kiến Hưng, Hà Nội. Đối tượng này có nhân thân cực xấu với 4 tiền án. Năm 2003, hắn bị Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân (Hà Nội) xử phạt 30 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Năm 2007, tiếp tục bị Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân xử phạt 10 tháng tù giam tội trộm cắp tài sản. Năm 2011, lại bị Công an quận Đống Đa (Hà Nội) bắt về hành vi đánh bạc. Năm 2016 bị Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn (Hà Nội) xử phạt 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Năm 2020, Dũng bị Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) xử phạt 2 năm 10 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cô gái xấu số được xác định nhờ hình xăm ngày tháng năm sinh trên cổ

Thời điểm lực lượng công an kiểm tra nơi trọ của Dũng thì đối tượng không có mặt. Qua các tài liệu thu thập được cho thấy, sáng 12-11-2025, Dũng đã rời khỏi nơi ở bằng xe máy. Tiếp tục áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chiều cùng ngày, trinh sát phát hiện người đàn ông này có mặt tại khu vực phố Đại Từ, phường Định Công (Hà Nội).



Quá trình truy vết, cán bộ Đội Trọng án tìm thấy chiếc xe máy được Dũng sử dụng khi rời nhà trọ. Lúc đó là 21h đêm. Thận trọng xác minh, trinh sát cũng xác định người sống trong nhà trọ tại số 12 ngõ 276 Đại Từ là Trần Văn Nguyên (SN 1991, trú tại xóm Bảo An, Tam Hợp, tỉnh Nghệ An). Nguyên và Dũng có mối quan hệ bạn bè qua lại thân thiết. Khi chắc chắn Dũng có mặt trong phòng trọ của Nguyên, tổ công tác lập tức áp sát, triển khai kế hoạch vây bắt, không để đối tượng có cơ hội bỏ trốn. “Đối tượng Dũng khi thấy có người gọi cửa thì trốn lên gác xép của nhà trọ, còn Nguyên thì kiên quyết không chịu mở. Do vậy, chúng tôi phải đạp cửa xông vào khống chế các đối tượng. Thời điểm bị bắt, cả hai đang sử dụng trái phép chất ma túy” - một cán bộ trong tổ công tác kể.

Đối tượng Nguyễn Anh Dũng

Ngay trong đêm 12-11-2025, từ lời khai của Nguyễn Anh Dũng, toàn bộ chân tướng vụ việc đằng sau cái chết của N đã được làm sáng tỏ. Theo đó, thông qua quan hệ xã hội, khoảng cuối năm 2024, Dũng quen biết với nạn nhân. Đến tháng 6-2025, cả 2 có quan hệ tình cảm và nhiều lần sử dụng ma túy cùng nhau. Ngày 3-11-2025, N báo với bạn trai sẽ ra chơi 2 ngày nên Dũng đã đặt mua một số lượng ma túy dạng Ketamine và Methamphetamine, ngoài ra còn được tặng thêm 2 viên “thuốc lắc”.

Khoảng 20h30 tối cùng ngày, sau khi ăn tối tại nhà, Dũng và N bắt đầu sử dụng ma túy và quan hệ tình dục. Đến trưa 5-11-2025, sau khi tỉnh dậy, nạn nhân nói với Dũng muốn về đi làm. Tuy nhiên đối tượng đã giữ bạn gái lại với lý do “lâu lắm mới được gặp nhau thì ở lại chơi thêm” và N đồng ý. Khoảng 19h tối, cả 2 tiếp tục sử dụng ma túy, nói chuyện, nghe nhạc và quan hệ tình dục. Đến khoảng 9h ngày 7-11-2025, Dũng thức dậy và thấy N vẫn nằm trên giường. Nghĩ N đang ngủ nên gã ngồi dựa vào thành giường hút thuốc. Đến khoảng 13h, không thấy bạn gái tỉnh dậy và nhận thấy có dấu hiệu bất thường, Dũng lật chăn, tát nhiều lần vào mặt cô gái, dùng khăn lau mặt và ép tay vào vùng ngực của nạn nhân nhưng N vẫn không có phản ứng. Cho rằng người yêu đã tử vong, trong cơn hoảng loạn và lo sợ bị công an phát hiện việc cả 2 sử dụng ma túy nên Dũng nảy sinh ý định tìm cách đưa thi thể bạn gái ra khỏi nhà nhằm che giấu sự việc.

Đối tượng lấy băng dính quấn chặt nạn nhân lại trong tư thế co quắp rồi nhét vào túi vải bạt cho lên xe máy men theo đường ven sông Tô Lịch ra Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi - Trần Thủ Độ - đường Vành đai 3 để đi lên cầu Thanh Trì. Song, do vào giờ cao điểm, cầu Thanh Trì khá đông người nên đối tượng lại di chuyển xuống chân cầu và vứt túi đựng cơ thể N đang bị trói xuống bờ sông rồi bỏ đi. Đi được một đoạn, sợ bị phát hiện, đối tượng quay lại, tiếp tục đưa chiếc túi lên xe rồi đi lên cầu Thanh Trì. Khi đi đến cột đèn số 64/7, Dũng dừng lại quan sát, thấy vắng người nên đã ném chiếc túi cùng đồ dùng cá nhân của bạn gái xuống sông. Sau đó, đối tượng quay về nhà sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy 1 ngày kể từ khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã bắt giữ được hung thủ gây án, trả lại nỗi oan ức cho nạn nhân và gia đình. Tuy nhiên, đằng sau đó là nỗi đau không biết bao giờ nguôi của người ở lại…

(Tên nhân chứng trong bài đã được thay đổi)