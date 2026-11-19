ANTD.VN - Thắng mượn "uy" bố vợ là tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng công trình đô thị 507, đưa thông tin gian dối để lừa đảo số tiền lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Thắng (SN 1977, trú tại phường Trần Hưng Đạo, Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Hữu Thắng

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Hữu Thắng từng là nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng công trình đô thị 507 (Công ty 507), đồng thời là con rể Tổng Giám đốc công ty.

Từ tháng 01/2019 đến tháng 4/2022, Thắng đưa ra thông tin gian dối rằng Công ty 507 đã được UBND thành phố Hạ Long phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất công sang đất ở đối với các lô đất thuộc dự án do công ty làm chủ đầu tư.

Để tạo lòng tin, Thắng tự giới thiệu được ưu tiên phân phối các lô đất chuyển đổi với giá rẻ theo diện “suất ngoại giao”, đồng thời có quyền nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng. Tin tưởng vào danh nghĩa người thân lãnh đạo doanh nghiệp cùng những lời chào mời hấp dẫn, 9 người dân đã chuyển cho Thắng tổng số tiền 8,48 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, với tư cách Giám đốc Công ty TNHH Đại Hùng Thắng, đối tượng còn nhận 140 triệu đồng tiền tạm ứng thi công kè chắn đất của một người dân rồi chiếm đoạt. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Thắng bỏ trốn sang Lào và bị cơ quan Công an bắt giữ theo quyết định truy nã.