ANTD.VN - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Sơn La và Công an một số địa phương vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 169,5kg ma túy các loại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phát hiện một số đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh. Từ đó, chuyên án được xác lập để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trong hai ngày 11 - 12/11/2026, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hà Nội tổ chức bắt giữ các đối tượng liên quan.

Tại tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Đăng Chiến (SN 1991, trú tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên), thu giữ 3kg ma túy tổng hợp. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm 166,5 kg ma túy gồm ma túy đá, heroin, hồng phiến và ma túy tổng hợp dạng viên.

Ngay sau đó, tại xã Hòa Lạc, Hà Nội, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng liên quan gồm Giàng A Giang (SN 1998) và Giàng A Chái (SN 2000, cùng trú tại xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La).

Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.