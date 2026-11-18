ANTD.VN - Hôm nay (18-11), Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử “đại gia” bất động sản Lê Thanh Thản cùng nhóm cán bộ quản lý về trật tự xây dựng, do có các hành vi sai phạm tại công trình Dự án CT6 Kiến Hưng.

Tại phiên tòa, “đại gia” bất động sản Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) bị đưa ra xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”.

Liên quan, Đỗ Văn Hưng (SN 1968), cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (cũ), Hà Nội); Nguyễn Duy Uyển (SN 1964), cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng (cũ); Bùi Văn Bằng (SN 1969), cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng (cũ); Nguyễn Văn Năm (SN 965), cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ); Vương Đăng Quân (SN 1958), cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), Hà Nội cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Lê Thanh Thản ra hầu tòa.

Vụ án, còn có ông Mai Quang B (SN 1960), cựu cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), Hà Nội. Tuy nhiên, ông này đã qua đời ngày 23-11-2024 nên Cơ quan điều tra đã quyết định đình chỉ điều tra.

Hội đồng xét xử (HĐXX) gồm 3 thành viên và do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh (Phó Chánh tòa phụ trách Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân TP Hà Nội) làm chủ tọa. Hai kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa. Phiên tòa dự kiến đến ngày 30-11.

Tài liệu tố tụng cho thấy, từ tháng 10-2010, với tư cách là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đóc Công ty Bemes, bị cáo Lê Thanh Thản đã chỉ đạo xây dựng công trình CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Nội) vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt.

Đến tháng 11-2012, công trình CT6 Kiến Hưng hoàn thành và bàn giao cho các hộ dân sinh sống. Bị cáo Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Luật sư và các bị hại qua cửa kiểm tra an ninh để vào hội trường xử án.

Với khối nhà cao tầng đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với nhà thấp tầng, “đại gia” bất động sản cho xây tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường.

Từ tháng 3-2011, Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án để khách hàng tin tưởng mua nhà, dù công trình xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt.

Tài liệu truy tố xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng khi không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ), thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỷ đồng. Đây là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 488 khách hàng (bao gồm giá trị quyền sử dụng đất hơn 56 tỷ đồng).

Cơ quan tố tụng cho rằng, các bị cáo là cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng ở các thời kỳ và cựu cán bộ thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) đã không thanh tra, kiểm tra và phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng Dự án CT6 Kiến Hưng, gây thiệt hại hơn 481 tỷ đồng.

Trước đó, tại phiên tòa diễn ra tháng 8-2023, sau khi hội ý, Hội đồng xét xử (HĐXX) xét thấy còn một số vấn đề không thể làm rõ được và quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Đối với những khách hàng chưa được xác định là người bị hại trong vụ án, HĐXX đề nghị liên hệ với Cơ quan điều tra để được đảm bảo quyền lợi.

Kết quả điều tra bổ sung cho thấy, số tiền “đại gia” Lê Thanh Thản thu lời bất chính là hơn 496 tỷ đồng. Kết luận định giá tài sản xác định, tổng giá trị 519 căn hộ tại Dự án CT6 Kiến Hưng là hơn 548 tỷ đồng.

Ngày 22-2-2024, Công ty Bemes có văn bản gửi Cơ quan điều tra về việc doanh nghiệp này đã chủ động thoả thuận với một số bị hại và mua lại 39 căn hộ tại Dự án CT6C, đồng thời đề nghị được ghi nhận nội dung này để giảm trừ phần dân sự đối với bị cáo Lê Thanh Thảnh và Công ty Bemes.

Quá trình điều tra, Cơ quan công an đã làm việc với đại diện Công ty Besmes, đồng thời thu thập 39 hợp đồng thanh lý xác nhận có sự việc trên, làm căn cứ để Toà án giảm trừ phần dân sự cho “dại gia” Lê Thanh Thản và Công ty Bemes.