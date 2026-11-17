ANTD.VN - Chiều qua (16-11), Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các tội danh liên quan do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu.

“Tay hòm chìa khóa” lĩnh 9 năm tù

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) bị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt 9 năm tù về tội “Rửa tiền”. Bị cáo Ngô Thị Thêu (vợ cũ Mr Hunter) thì bị HĐXX tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình xét xử cho thấy, trong thời gian chung sống như vợ chồng với Phó Đức Nam, Nguyễn Thanh Tâm được bạn trai giao quản lý số lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ, vàng và nhiều tài sản có giá trị.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Mr Pips.

“Bóng hồng” của Mr Pips còn phối hợp với Nguyễn Thị Thủy (mợ của Nam) thành lập 2 công ty để mua 15 bất động sản với tổng trị giá hơn 218 tỷ đồng. Ngoài ra, Tâm còn sử dụng 25 tỷ đồng để mua một triệu USD và mua vàng trị giá hơn 141 tỷ đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thanh Tâm bị xác định đã thực hiện hành vi rửa tiền cho Phó Đức Nam lên tới hơn 384 tỷ đồng.

Trước đó, tại phần xét hỏi các bị cáo, bạn gái Mr Pips khai, quen Phó Đức Nam từ năm 2017. Sau đó, hai người nảy sinh tình cảm và chung sống như vợ chồng. Tâm cho biết, có thời điểm bị cáo này được Nam giao cất giữ 44,8 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,7 triệu USD, hàng chục kilogram vàng cùng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Toàn bộ tiền mặt, vàng và ngoại tệ được Nguyễn Thanh Tâm cất giữ trong tủ quần áo tại một căn hộ ở TPHCM. Tâm cho rằng, Nam có năng lực kinh doanh nên việc bạn trai sở hữu nhiều tiền, vàng không khiến cô ta cảm thấy bất thường.

Tâm đề nghị HĐXX phân định trách nhiệm của mình theo từng giai đoạn. Bị cáo cho rằng trước khi Bùi Trung Đức bị bắt vào năm 2023, bản thân không biết hoạt động của Nam có dấu hiệu phạm pháp.

“Bóng hồng” của “ông trùm” đường dây lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng chỉ thừa nhận trách nhiệm đối với một số giao dịch sau thời điểm 2023 với số tiền khoảng 50 tỷ đồng. Bị cáo Tâm cũng mong được nhận lại phần lớn khối tài sản bị thu giữ.

Tuy nhiên tại phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát (VKS) nêu rõ quan điểm, từ năm 2018, Tâm đã biết hoạt động của Mr Pips có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng vẫn giúp bạn trai chuyển đổi tiền có nguồn gốc phạm tội thành vàng, ngoại tệ và bất động sản.

Tiếp tục xác minh nguồn gốc tài sản

Đối với bị cáo Ngô Thị Thêu, cơ quan tố tụng xác định, bị cáo này biết rõ nhân sự, mô hình và phương thức hoạt động của đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu. Nhưng năm 2021, Thêu vẫn can thiệp và nhờ tuyển dụng Đào Văn Nam, người sau này kết hôn với em gái Thêu vào hệ thống lừa đảo.

"Ông trùm" lừa đảo Phó Đức Nam ngay trước giờ lĩnh án.

Khi Đào Văn Nam được bổ nhiệm lên các vị trí quản lý, Thêu tiếp tục trao đổi, động viên người này làm việc. Đầu năm 2023, Thêu tiếp tục giới thiệu người thân vào các văn phòng kinh doanh của đường dây lừa đảo.

Khi biết cơ quan công an chuẩn bị kiểm tra một văn phòng, Thêu đã nhắn tin báo cho người quản lý bỏ trốn. Sau đó, bị cáo đưa các con sang Thái Lan và bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Tại phiên tòa, Ngô Thị Thêu không thừa nhận tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và cho rằng hành vi của mình chỉ dừng ở việc không tố giác tội phạm. Tuy nhiên, quan điểm này của bị cáo không được cơ quan tố tụng chấp thuận.

Ở một diễn biến liên quan, song thân của “ông trùm” Mr Pip là Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu cũng lần lượt bị HĐXX tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù và 5 năm 6 tháng tù cùng về tội “Rửa tiền”.

Trước đó, luật sư bào chữa cho song thân của Mr Pips đề nghị HĐXX hủy bỏ tạm dừng giao dịch đối với 9 bất động sản đã bị Cơ quan điều tra tạm dừng giao dịch và trả lại các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các bất động sản đã thu giữ cho bị cáo Thắng và Liễu.

Với tài sản là tiền, vàng, xe ô tô, luật sư đề nghị HĐXX xem xét, tuyên trả lại các tài sản này cho bị cáo Thắng. Các tài sản mà luật sư nhắc đến là hơn 40,8 tỷ đồng, tiền trong các tài khoản của vợ chồng bị cáo Thắng; 34 miếng vàng SJC mỗi miếng 1 lượng; xe ô tô Lexus RX450H giá 5 tỷ đồng đang bị thu giữ.

Dẫu vậy, tuyên án các bị cáo, HĐXX nhận định, hành vi của Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và đồng phạm là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm sức khỏe, tinh thần, tài sản của các bị hại, làm xáo trộn cuộc sống và ảnh hưởng đến hạnh phúc, tương lai của nhiều gia đình.

Để bảo đảm thi hành án, HĐXX quyết định tiếp tục tạm giữ, kê biên phần lớn trong số 74 bất động sản đã bị phong tỏa, kê biên. Những tài sản còn lại được chuyển cho cơ quan điều tra tiếp tục xác minh nguồn gốc. Ngoài ra, 35 ô tô, 7 xe mô tô, 36 túi, ví và 60 đồng hồ hàng hiệu của Mr Pips cùng bạn gái tiếp tục bị tạm giữ.