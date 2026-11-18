ANTD.VN - Chiều 13/11/2026, Công an xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội phát hiện, bắt quả tang các đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi sâm và ba cây tại nhà một người dân trên địa bàn. Qua xác minh, lực lượng Công an làm rõ chủ nhà đã đồng ý và chuẩn bị công cụ phục vụ các đối tượng tổ chức đánh bạc.

Cụ thể, tại nhà N.H.Đ (sinh năm 1967, trú tại thôn Dương Tảo, xã Hồng Vân), Công an xã Hồng Vân phát hiện 2 bàn đánh bạc. Nhóm đánh bạc dưới hình thức chơi sâm gồm 5 đối tượng: N.V.C (sinh năm 1985), N.Q.K (sinh năm 2000), P.V.N (sinh năm 1991), N.V.C (sinh năm 1994), P.T.Th (sinh năm 2001), cùng trú tại xã Hồng Vân, TP Hà Nội; tang vật thu giữ hơn 6 triệu đồng trên chiếu bạc và hơn 2 triệu đồng trên người các đối tượng, cùng 1 bộ bài tú lơ khơ 52 lá.

Công an xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội phát hiện, bắt quả tang các đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi sâm và ba cây tại nhà một người dân trên địa bàn

Nhóm đánh bạc dưới hình thức chơi ba cây gồm 6 đối tượng: V.V.Th (sinh năm 1977), N.V.N (sinh năm 1971), L.T.L.Ph (sinh năm 1980), D.V.V (sinh năm 1982), N.T.T (sinh năm 1967), cùng trú tại xã Hồng Vân, TP Hà Nội; V.T.V (sinh năm 1986), trú tại xã Thường Tín, TP Hà Nội; tang vật thu giữ hơn 29 triệu đồng trên chiếu bạc và 1 bộ bài tú lơ khơ 52 lá.

Quá trình xác minh, N.H.Đ khai nhận là chủ nhà, đã đồng ý cho các đối tượng sử dụng địa điểm để đánh bạc, đồng thời chuẩn bị công cụ phục vụ việc chơi bạc.

Hiện, Công an xã Hồng Vân đang tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý N.H.Đ về tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự; xử lý 11 đối tượng còn lại về tội Đánh bạc, quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tham gia tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới mọi hình thức. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về cờ bạc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.