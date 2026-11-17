ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang tổ chức truy tìm đối tượng Nguyễn Đình Vượng (SN 1993, trú tại xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội) để phục vụ công tác xác minh tố giác về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (Công an phường Yên Nghĩa thụ lý) đang tiến hành xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm của anh Nguyễn Vũ Lực (SN 1977; nơi thường trú: Xã An Khánh, TP Hà Nội) tố giác về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ tài liệu xác minh thu thập được, ngày 10/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm người số A28552/QĐ-CSHS đối với Nguyễn Đình Vượng là đối tượng liên quan trong vụ việc trên.

Thông tin nhân thân của đối tượng truy tìm: Họ và tên: Nguyễn Đình Vượng; Giới tính: Nam. Sinh ngày: 10/01/1993 tại Hà Nội. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo:Không.

Số Thẻ CCCD/Thẻ CC:001093017028. Quê quán: Xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội.Nơi đăng ký thường trú và chỗ ở: Đội 11 - Đại Áng, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội.

Họ tên cha: Nguyễn Đình Thịnh; Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hòa.

Chân dung đối tượng Nguyễn Đình Vượng

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội thông báo và đề nghị cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào biết thông tin về Nguyễn Đình Vượng thì liên hệ ngay với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội qua Điều tra viên thụ lý Nguyễn Anh Thùy (Số điện thoại: 0948.148.808) hoặc cung cấp thông tin cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết.