ANTD.VN - Bộ Y tế đề xuất bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh và sử dụng khí N₂O để sử dụng cho mục đích y tế, với mức phạt có thể lên đến 20 triệu đồng.

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Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh khí N₂O để sử dụng cho mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học.

Theo Bộ Y tế, việc xây dựng nghị định nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Quốc hội về cấm đầu tư, kinh doanh khí N₂O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, ngoại trừ các mục đích được pháp luật cho phép, gồm y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và các mục đích khác theo quy định của Chính phủ.

Việc kiểm soát tình trạng lạm dụng khí N₂O để giải trí được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và hạn chế những tác động tiêu cực phát sinh trong thực tiễn.

Theo hồ sơ dự thảo, khí N₂O hiện được sử dụng trong nhiều lĩnh vực chuyên môn. Chẳng hạn, lực lượng kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Công an sử dụng loại khí này làm khí chuẩn phục vụ giám định các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến N₂O, đồng thời sử dụng trong hỗn hợp khí phục vụ thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử khi phân tích một số kim loại.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết khí N₂O được sử dụng trong thử nghiệm xăng, dầu, khí, hóa chất, môi trường và thực hiện các phép thử xác định hàm lượng kim loại trong mẫu thực phẩm.

Qua tổng hợp báo cáo, Bộ Y tế cho biết có 9/13 bộ gửi văn bản phản hồi và 26/34 UBND tỉnh, thành phố có văn bản trả lời về tình hình quản lý, sử dụng khí N₂O. Trong số các địa phương phản hồi, 10 địa phương ghi nhận việc sử dụng loại khí này trong lĩnh vực thực phẩm, kiểm nghiệm và công nghiệp.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Bộ Y tế đề xuất dự thảo nghị định tập trung điều chỉnh hoạt động kinh doanh khí N₂O phục vụ các mục đích đã được xác định, thay vì quy định việc quản lý loại khí này cho những mục đích khác chưa được các bộ, ngành và địa phương ghi nhận trong quá trình khảo sát.

Về nội dung quản lý, dự thảo nghị định gồm 6 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, áp dụng điều ước quốc tế và pháp luật có liên quan, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh khí N₂O, trách nhiệm thực hiện và hiệu lực thi hành.

Theo đề xuất của Bộ Y tế, hoạt động kinh doanh khí N₂O thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định sẽ phục vụ 4 nhóm mục đích chính: y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học.

Trong đó, mục đích y tế bao gồm khám bệnh, chữa bệnh, an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm dược - mỹ phẩm và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế.

Dự thảo cũng quy định việc quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh khí N₂O phải tuân thủ pháp luật chuyên ngành và các quy định liên quan về quản lý hóa chất, hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa. Chất lượng khí phải phù hợp với quy định chuyên ngành về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng theo mục đích sử dụng.

Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất bổ sung một điều vào Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, liên quan đến vi phạm quy định kinh doanh khí N₂O để sử dụng cho mục đích y tế.

Theo đó, hành vi không cung cấp thông tin chính xác, khoa học và cách thức sử dụng đúng khí N 2 O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp dùng cho mục đích y tế có thể bị xử phạt từ 5-10 triệu đồng.