ANTD.VN - Công an xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội vừa chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, hỗ trợ người dân dừng các giao dịch và thao tác bất thường theo hướng dẫn của đối tượng, ngăn chặn nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Hồng Vân phát hiện chị Đ.T.S. (HKTT: thôn Sở Hạ, xã Hồng Vân, TP Hà Nội) có biểu hiện lo lắng sau khi nhận được cuộc gọi từ các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, yêu cầu nộp tiền với lý do đăng ký thường trú quá hạn.

Cán bộ Công an xã hỗ trợ người dân

Nhận diện dấu hiệu lừa đảo, cán bộ Công an xã đã giải thích rõ các quy định của pháp luật, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục đăng ký cư trú theo đúng quy định, đồng thời cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng giả danh lực lượng Công an.

Qua vụ việc, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền cho các cá nhân tự xưng là cán bộ Công an để được giải quyết thủ tục hành chính; không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thông tin cá nhân cho người lạ. Khi có nhu cầu thực hiện thủ tục đăng ký cư trú, người dân cần liên hệ trực tiếp Công an xã hoặc sử dụng các kênh dịch vụ công chính thức để được hướng dẫn.

Trường hợp phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc bị các đối tượng lừa đảo liên hệ, yêu cầu chuyển tiền, người dân cần bình tĩnh, không thực hiện theo yêu cầu và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.