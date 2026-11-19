ANTD.VN - Tại bản cáo trạng truy tố 47 bị can trong đường dây làm giả bệnh án tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân TP Bắc Ninh xác định, hàng loạt trường hợp người bị kết án đã sử dụng bệnh án giả để hoãn chấp hành hình phạt tù...

Trong số đó, có những người bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ” và có người bị tuyên án 12 tháng tù nhưng vẫn liên tiếp sử dụng bệnh án giả để được hoãn chấp hành hình phạt kéo dài trong nhiều năm.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 21-8-2024, Nguyễn Thị The bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh (nay là TP Bắc Ninh) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Ngày 17-3-2025, Tòa án nhân dân TP Bắc Ninh (cũ) ra quyết định thi hành án phạt tù đối với The.

Một số bị can trong đường dây làm bệnh án giả.

Do chưa muốn đi chấp hành hình phạt nên thông qua các mối quan hệ xã hội, The quen biết một người đàn ông tên Giang và trao đổi về việc muốn làm hồ sơ thể hiện bản thân mắc bệnh nặng để xin hoãn chấp hành án phạt tù.

Giang đồng ý và yêu cầu Nguyễn Thị The chuyển 50 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Giang đưa The đến Bệnh viện Phổi Trung ương để khám bệnh. Tuy nhiên, kết quả khám xác định, bị án này chỉ bị nhiễm giun sán chó, mèo, không đủ điều kiện để được hoãn chấp hành án. Sau đó, Giang tiếp tục hướng dẫn The đến Bệnh viện Phổi Hà Nội để làm hồ sơ bệnh án.

Tháng 4-2025, The đến Bệnh viện Phổi Hà Nội và được Lã Đức Mạnh (điều dưỡng của bệnh viện này) đưa đi thực hiện các thủ tục để lập hồ sơ bệnh án lao phổi giả. Sau khi hoàn tất thủ tục, The nhận được bản sao hồ sơ bệnh án thể hiện bản thân có triệu chứng ho ra máu, mắc bệnh lao phổi nặng và kháng đa thuốc.

Mặc dù không mắc bệnh như nội dung hồ sơ thể hiện nhưng The vẫn sử dụng tài liệu này làm căn cứ xin hoãn chấp hành án phạt tù.

Ngày 21-4-2025, Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh (cũ) ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với The, thời hạn 12 tháng với lý do mắc bệnh lao phổi nặng, kháng đa thuốc.

Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Thị The biết rõ hồ sơ bệnh án không phản ánh đúng tình trạng sức khỏe thực tế nhưng vẫn sử dụng để xin hoãn chấp hành án và được tòa án chấp thuận.

Một trường hợp khác được đề cập trong cáo trạng là Trần Văn Phúc, người bị Tòa án nhân TP Hà Nội xét xử phúc thẩm ngày 30-6-2015 và tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Ngày 3-3-2016, Tòa án nhân quận Bắc Từ Liêm (cũ) ra quyết định thi hành án phạt tù đối với Phúc. Do là lao động chính trong gia đình, bị án làm đơn xin hoãn chấp hành án án phạt tù và được tòa án chấp thuận, thời hạn hoãn 12 tháng.

Sau khi hết thời hạn, Phúc vẫn chưa muốn đi chấp hành án nên thông qua một người đàn ông tên Cường (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) để nhờ tiếp tục xin hoãn. Cường hướng dẫn Phúc đến Bệnh viện Phổi Hà Nội làm hồ sơ bệnh án lao phổi độ 4 giả với chi phí 150 triệu đồng mỗi lần.

Phúc đồng ý và chuyển thông tin, tiền cho Cường, đồng thời đến bệnh viện thực hiện các thủ tục để nhận hồ sơ bệnh án… Mặc dù không mắc bệnh lao phổi nhưng Phúc vẫn sử dụng hồ sơ giả, thể hiện mắc bệnh lao phổi nặng, kháng thuốc để gửi tòa án đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù.

Cáo trạng xác định, từ tháng 4-2018 đến tháng 7-2022, Trần Văn Phúc 5 lần sử dụng bệnh án giả để xin hoãn chấp hành án. Đó là ngày 20-4-2018, bị án này được tòa án cho hoãn chấp hành án 1 năm.

Các lần tiếp theo là vào ngày 9-5-2019, 1-6-2020, 6-7-2021 và 8-7-2022, Phúc tiếp tục được chấp thuận hoãn chấp hành án, mỗi lần 1 năm với lý do mắc bệnh lao phổi kháng thuốc… Như vậy, mặc dù chỉ bị tuyên phạt 12 tháng tù nhưng Phúc đã 5 lần được hoãn chấp hành án bằng các hồ sơ bệnh án giả.

Đến tháng 2-2023, Phúc mới đi chấp hành án phạt tù và đến tháng 11 cùng năm thì chấp hành xong hình phạt, trở về địa phương… Trong vụ án này, cả Nguyễn Thị The và Trần Văn Phúc đều bị truy tố về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.