Tại phiên tòa, “đại gia” bất động sản Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) bị xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”.

Liên quan, Đỗ Văn Hưng (SN 1968), cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (cũ), Hà Nội); Nguyễn Duy Uyển (SN 1964), cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng (cũ); Bùi Văn Bằng (SN 1969), cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng (cũ); Nguyễn Văn Năm (SN 965), cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ); Vương Đăng Quân (SN 1958), cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), Hà Nội cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

"Đại gia" Lê Thanh Thản và các bị cáo liên quan bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Nêu quan điểm giải quyết vụ án và luận tội các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát (VKS) khẳng định, tại tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ nên đủ căn cứ xác định nội dung vụ án như cáo trạng đã nêu.

Đối với tội “Lừa dối khách hàng”, VKS cho rằng bị cáo Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối với người dân để mọi người tin tưởng mua nhà ở tại Dự án TC6 Kiến Hưng.

Đến nay, do các vi phạm về xây dựng dẫn đến các căn hộ của nhiều người dân không được cấp “sổ đỏ”, gây ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích của 519 hộ gia đình, tương đương với số tiền thiệt hại của vụ án là hơn 531 tỷ đồng.

Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế, uy tín của doanh nghiệp. Do tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội nên việc đưa bị cáo Lê Thanh Thản ra xét xử là cần thiết nhằm bảo đảm tính phòng ngừa chung.

Đối với các bị cáo phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, đại diện VKS cho rằng, các bị cáo này đã không làm đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Các bị cáo đã không thanh tra, kiểm tra và phát hiện sai phạm để giải quyết, dẫn đến hậu quả vụ án.

Hành vi của các bị cáo này còn làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào việc quản lý xây dựng đô thị, gián tiếp gây thiệt hại cho các khách hàng của bị cáo Lê Thanh Thản.

Đối với hành vi phạm tội của bị cáo Thản, đại diện VKS cho rằng, bị cáo đã chỉ đạo xây dựng Dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm. Bị cáo đã lừa dỗi khách hàng, thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng nên phải chịu trách nhiệm về việc này.

Tuy nhiên quá trình điều tra, bị cáo tích cực hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng, chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính để sẵn sàng khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo Thản cũng hơn 70 tuổi, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên có thể áp dụng cho bị cáo được hưởng án treo.

Đối với các bị cáo có hành vi phạm tội liên quan, VKS nhận định, những người này đã thực hiện không đúng, không đầy đủ nhiệm vụ được giao. Tại tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi của mình.

Từ những căn cứ phân tích nêu trên, đại diện VKS đề nghị Hội đồng xét (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản từ 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lừa dối khách hàng” và phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Đối với nhóm cựu cán bộ UBND phường Kiến Hưng (cũ) là Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng và Nguyễn Văn Năm cũng đều được VKS đề nghị mức án từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng tội danh trên, bị cáo Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng) bị đề nghị 18-24 tháng tù và cũng cho hưởng án treo.

Về dân sự, đối với các căn hộ nhà thấp tầng phải di dời, VKS đề nghị buộc Công ty Bemes phải trả lại tiền cho các bị hại và buộc “đại gia” Lê Thanh Thản phải liên đới bồi thường cho người bị hại, người liên quan tổng số tiền theo kết luận định giá tại thời điểm tháng 7-2026.