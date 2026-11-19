ANTD.VN - Thời gian qua, nhiều đối tượng đã chiếm tài khoản Zalo của một số lãnh đạo, người thân để nhắn tin, gọi điện vay tiền gấp. Vậy nếu xảy ra thiệt hại, trách nhiệm thuộc về ai?

Mạng xã hội có bị liên đới?

Mới đây, tại Khánh Hòa, cơ quan chức năng phát hiện trường hợp ông N.Đ.S và ông C.V.S - hai Phó Giám đốc của hai sở tại tỉnh này bị kẻ xấu chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo cá nhân để gửi tin nhắn hàng loạt với nội dung hỏi mượn 30 triệu đồng, hẹn sáng hôm sau chuyển trả.

Chiều cùng ngày, ông C.V.A nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của ông N.Đ.S nhờ hỗ trợ bình chọn cho con gái trong một cuộc thi. Ông C.V.A gọi điện cho ông N.Đ.S để kiểm tra và nghe đầu dây bên kia có người bắt máy với giọng nói giống ông N.Đ.S nên tin tưởng, nhấn vào đường link được gửi và nhập tên, số điện thoại theo yêu cầu.

Ngay sau đó, tài khoản Zalo của ông C.V.A cũng bị mất quyền truy cập và bị kẻ xấu sử dụng để nhắn tin hỏi vay tiền nhiều người. Sau khi khôi phục được tài khoản, ông N.Đ.S và ông C.V.A đã gửi thông tin cảnh báo đến người thân.

Tin nhắn của kẻ mạo danh vay tiền qua Zalo

Về tình trạng kẻ gian chiếm đoạt tài khoản Zalo và hỏi mượn tiền người khác sau đó xảy ra thiệt hại kinh tế, dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, mạng xã hội Zalo có trách nhiệm áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật tài khoản cho người dùng.

Tuy vậy, ứng dụng này không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại kinh tế cho người dùng hoặc người bị lừa chuyển tiền nếu chứng minh được hệ thống của mình bị lỗi bảo mật nghiêm trọng do nhà cung cấp và người dùng vi phạm các cam kết về bảo mật. Song, khi có yêu cầu giải quyết, Zalo có trách nhiệm phối hợp với cơ quan cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Cần xử lý nghiêm khắc để răn đe

Cũng theo luật sư Lê Hồng Vân, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả, đối tượng thực hiện hành vi hack và lừa đảo qua tài khoản Zalo có thể bị phạt hành chính, chịu trách nhiệm bồi thường, thậm chí bị xử lý hình sự.

Chủ tài khoản Zalo bị hack nếu không thông đồng với kẻ gian, không có lỗi trong việc cố ý lừa đảo sẽ được coi là nạn nhân bị xâm phạm trái phép quyền quản lý, sử dụng tài khoản và không phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người chuyển tiền nhầm/bị lừa.

Còn về việc chiếm quyền tài khoản Zalo của người khác, tùy theo cách thức chiếm quyền, thủ đoạn sử dụng, hậu quả …đối tượng thực hiện có thể bị xử lý về Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác; Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Luật sư Lê Hồng Vân còn cho biết thêm, các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay là kẻ gian thường gửi đường link bình chọn cuộc thi, nhận quà hoặc mã QR lạ vào tin nhắn Zalo để đánh cắp mật khẩu và mã OTP...

Bên cạnh đó, một số đối tượng còn cắt ghép hình ảnh và giả giọng nói của người thân để gọi video qua Zalo trong vài giây ngắn ngủi hay nhờ nạn nhân chuyển tiền hộ vào tài khoản khác và gửi lại biên lai (bill) chuyển tiền đã chỉnh sửa để tạo lòng tin.

Ngoài ra, kẻ lừa đảo thường đưa ra số tài khoản có tên người thụ hưởng khác với tên người thân với lý do thẻ đang bị lỗi hoặc nhờ chuyển trực tiếp cho bên thứ ba.

Để tránh sập bẫy kẻ lừa đảo, mỗi cá nhân khi được hỏi vay hoặc yêu cầu chuyển tiền cần gọi trực tiếp qua số điện thoại thông thường hoặc gặp mặt; không chỉ tin vào tin nhắn Zalo hay cuộc gọi video. Bên cạnh đó, tuyệt đối không bấm link lạ, không lộ OTP, tăng bảo mật tài khoản…

Khi bị chiếm quyền hoặc lừa đảo cần nhanh chóng khóa/khôi phục tài khoản, cảnh báo người thân qua kênh khác và trình báo cơ quan chức năng trong thời gian sớm nhất để được giải quyết kịp thời – luật sư Lê Hồng Vân khuyến cáo.