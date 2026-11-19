Tại phiên tòa diễn ra vào chiều qua (18-1), cựu Chủ tịch phường Kiến Hưng mong Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét khách quan, toàn diện và cho các bị cáo từng là cán bộ phường Kiến Hưng, từng là cán bộ quận Hà Đông (cũ), Hà Nội được áp dụng quy định của pháp luật không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong vụ án, bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) bị xét xử về tội “Lừa dối khách hàng” và 5 cựu cán bộ phường, quận Hà Đông (cũ) bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Đỗ Văn Hưng - cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng (cũ) trả lời thẩm vấn tại tòa.

Theo cáo trạng, Công ty Bemes của bị cáo Lê Thanh Thản thực hiện Dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu... dẫn đến không đủ điều kiện cấp “sổ đỏ”, không đủ điều kiện đưa vào giao dịch về nhà ở diễn ra xảy ra trong thời gian dài.

Tuy nhiên, cán bộ của UBND phường Kiến Hưng (cũ) là Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch), Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó chủ tịch), Bùi Văn Bằng (cựu Phó chủ tịch) và cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) là Nguyễn Văn Năm, Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng) đã không thanh tra, kiểm tra để phát hiện vi phạm và ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hậu quả là sai phạm của ông chủ Tập đoàn Mường Thanh đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với 519 khách hàng khi những người này bỏ tiền ra mua 519 căn hộ với số tiền hơn 531 tỷ đồng.

Tại tòa, trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Đỗ Văn Hưng nói chia sẻ khó khăn với các hộ dân mua căn hộ hơn 10 năm không được cấp sổ. Theo bị cáo Hưng, thời điểm đó, lực lượng không có, không được giao nhiệm vụ kiểm tra công trình dự án CT6 Kiến Hưng.

"Đại gia" Lê Thanh Thản và nhóm cựu cán bộ bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Bị cáo Hưng cho rằng nếu được giao nhiệm vụ mà họ thực hiện không đúng thì thiếu trách nhiệm. Nhưng thời điểm đó, cựu chủ tịch phường và các bị cáo liên quan không được vào bên trong công trường để kiểm tra, do chủ đầu tư không hợp tác. Bị cáo Hưng cho rằng bản thân đã báo cáo quận việc này nhưng không được chỉ đạo gì.

Tuy nhiên, theo HĐXX, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương thì phải kiểm tra trên địa bàn. “Việc kiểm tra không phải nhiệm vụ được giao mà là nhiệm vụ thường xuyên”, chủ tọa phiên tòa giải thích. Bị cáo Hưng khai, phường đã nỗ lực làm hết trách nhiệm, vượt ngoài năng lực, khả năng của địa phương. “Chúng tôi cũng không mong muốn điều này xảy ra”, bị cáo Hưng nói.

Sau đó, bị cáo Hưng cho rằng việc truy tố bị cáo là không đúng người. Theo bị cáo, sau khi bị truy tố, bị cáo rất buồn, bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, ảnh hưởng đến tâm lý, công việc.

“Vậy theo bị cáo, phải có chỉ đạo ở trên mới làm”, chủ tọa hỏi. Bị cáo Hưng đáp: “dạ”. Sau đó, bị cáo mong HĐXX xem xét khách quan, toàn diện, cho bị cáo và 4 bị cáo khác là các cựu cán bộ phường Kiến Hưng, cán bộ quận Hà Đông (cũ) được áp dụng quy định của pháp luật, không truy cứu trách nhiệm hình sự với các bị cáo.

Tương tự, bị cáo Bùi Văn Bằng (cựu Phó Chủ tịch phường Kiến Hưng) cũng khai, Dự án CT6 Kiến Hưng, bị cáo và các đồng nghiệp không được giao nhiệm vụ kiểm tra và cũng không vào kiểm tra được. Bản thân bị cáo đã có ý kiến tại cuộc họp giao ban quận, đề xuất kiểm tra.

Tuy nhiên, theo chủ tọa, tại các kết luận giao giao ban, không có nội dung này. Bị cáo Bằng lý giải rằng, bị cáo đề xuất miệng tại cuộc họp… Quá trình khai báo, bị cáo Bằng cho rằng bản thân không được giao nhiệm vụ nên việc truy tố bị cáo là không đúng người và đề nghị HĐXX trả hồ sơ để xem xét lại.

Khai báo tại tòa, bị cáo Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra quận Hà Đông) cũng đưa ra lý do khách quan để giải thích cho việc chưa thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra tại dự án.

Bị cáo Quân cho rằng, thời điểm đó, bị cáo này được giao làm tổ trưởng phụ trách công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Đây là công trình trọng điểm, đòi hỏi phải tập trung toàn bộ thời gian, nhân lực và thường xuyên bám sát tiến độ nên không thể dành sự quan tâm cần thiết cho việc kiểm tra tại Dự án CT6 Kiến Hưng.