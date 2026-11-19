Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng CATP HCM đã phát hiện tài khoản TikTok “Natipong SritongIn” đăng tải nhiều video có dấu hiệu kích động, cổ xúy bạo lực. Vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Qua xác minh, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thế Trường (SN 1987, ở phường Hiệp Bình, TP HCM) là đối tượng đã tạo lập và sử dụng tài khoản tiktok “Natipong SritongIn”. Trường đã tự quay và đăng tải nhiều đoạn video clip với lời lẽ thô tục, thách thức người xem, có lời lẽ đe dọa người bình luận nếu gặp ngoài đời. Chỉ rà soát ngẫu nhiên 5 video Cơ quan Công an xác định các đoạn video này đã thu hút tổng cộng hơn 1,45 triệu lượt xem, hàng ngàn lượt chia sẻ.

Đối tượng Nguyễn Thế Trường

Cơ quan chức năng xác định các video có nội dung kích động, cổ xúy bạo lực, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội. Làm việc với Cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Trường khai nhận đã cố ý đăng các video trên để tăng lượt xem, thu hút người theo dõi các buổi thi đấu trực tuyến (PK) trên tiktok nhằm kiếm tiền. Trong các buổi phát trực tiếp, người xem có thể tặng vật phẩm ảo và Trường đã nhận tiền từ nền tảng thông qua việc quy đổi các vật phẩm ảo này.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Trường để tiếp tục điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh trên.