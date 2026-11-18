ANTD.VN - Như ANTĐ thông tin, hôm nay (18-11) Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa “đại gia” Lê Thanh Thản và 5 bị cáo ra xét xử, trong vụ án bán hơn 500 căn hộ bất hợp pháp.

Tại phiên tòa, “đại gia” bất động sản Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) bị xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”.

Liên quan, Đỗ Văn Hưng (SN 1968), cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (cũ), Hà Nội); Nguyễn Duy Uyển (SN 1964), cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng (cũ); Bùi Văn Bằng (SN 1969), cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng (cũ); Nguyễn Văn Năm (SN 965), cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ); Vương Đăng Quân (SN 1958), cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), Hà Nội cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản đến hầu tòa bằng "siêu xe".

Thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Dự án CT6 Kiến Hưng được các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Sau đó, ông Lê Thanh Thản chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm nghiêm trọng quy hoạch nói trên.

Từ tháng 3-2011, bị cáo Thản quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, đưa ra thông tin rằng dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất... để khách hàng tin tưởng mua các căn hộ của Dự án CT6 Kiến Hưng.

Sau khi hoàn thành công trình, từ tháng 1-2013, dự án được bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống. Khi đó, ông Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo cáo trạng, đối với khối nhà cao tầng, “đại gia” Lê Thanh Thản đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Và với nhà thấp tầng, bị cáo Thản đã tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Viện kiểm sát xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) để thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng.

"Đại gia" Lê Thanh Than và các bị cáo liên quan tại phiên tòa.

Dù sự việc trên xảy ra trong thời gian dài nhưng các cán bộ của UBND phường Kiến Hưng (cũ) khi đó đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng Dự án CT6 Kiến Hưng theo quy định của pháp luật.

“Đại gia” Thản khai không ai kiểm tra

Tại tòa, bị cáo Thản khai, Dự án CT6 được thực hiện từ thời điểm còn thuộc UBND tỉnh Hà Tây (cũ), sau đó mới chuyển về Hà Nội. Lúc ấy, bị cáo mải làm nên không hoàn thiện các thủ tục là có lỗi, dẫn đến sai phạm. Theo lời “lão dại gia” này, dự án bắt đầu từ năm 2010 đến 2013 thì xong.

Theo đúng quy hoạch thì dự án có 2 tầng để làm khách sạn và văn phòng nhưng lúc đó làm khách sạn thì không ai làm cả. Sau đấy, bị cáo thừa nhận sai phạm vì công ty đã tự ý chuyển đổi công năng, chuyển từ dịch vụ văn phòng khách sạn sang căn hộ. Bị cáo thấy sai phạm ở chỗ đó. Bị cáo làm sai vì đã xây dựng sai mục đích, sai quy hoạch.

Quá trình khai báo, bị cáo Thản nói rằng trong thời gian thực hiện dự án, không thấy ai đến kiểm tra, chỉ thấy động viên doanh nghiệp làm cho nhanh đi. Trước lời khai này, Hội đòng xét xử (HĐXX) nói, các cán bộ đến thanh tra, kiểm tra nhưng không được vào. Bị cao Thản nói “không có chuyện đó”, không có ai chỉ ra sai phạm đó, mãi sau này mới có văn bản phạt hành chính.

Khai báo tại tòa, bị cáo Thản thừa nhận bản thân là người chỉ đạo triển khai việc bán các căn hộ chung cư; thừa nhận là người quyết định nội dung hợp đồng chuyển nhượng, trong đó có nêu việc xây dựng là đúng quy hoạch, đã được phê duyệt; không nói cho người mua nhà biết việc xây dựng là sai quy hoạch.

“Việc bị cáo đưa thông tin không đúng có phải là hành vi gian dối không?”, HĐXX hỏi. Bị cáo Thản trả lời “gian dối”. “Có phải là lừa dối khách hàng không”, chủ tọa truy vấn. Bị cáo Thản nói: “Đúng lừa dối”.

HĐXX hỏi tiếp: “Nếu dự án của bị cáo không được cấp sổ đỏ thì khách hàng có mua không?”. Bị cáo Thản thừa nhận việc truy tố là đúng tội nhưng cho rằng con số hưởng lợi như cáo buộc 500 tỷ đồng là không đúng vì cần trừ đi chi phí xây dựng.

Trả lời câu hỏi về phương án khắc phục hậu quả, bị cáo Thản đưa ra 2 phương án. Cụ thể là nếu người dân muốn trả tiền thì bị cáo trả tiền và nếu người dân muốn chuyển nhà sang vị trí khác thì bị cáo cũng đồng ý.

Theo trình bày của bị cáo Thản, hôm qua, bị cáo đã nộp 530 tỷ đồng tại cơ quan thi hành án. Bên cạnh đó, ngân hàng BIDV cũng đảm bảo cho bị cáo vay 1.000 tỷ đồng để thực hiện dự án mới ở Thanh Hà nhằm khắc phục, đảm bảo nguồn nhà đền cho người dân.

Tương tự, “đại gia” Lê Thanh Thản cũng thừa nhận sai phạm tại các dự án khác và tiếp tục đưa ra 2 phương án khắc phục như trên là đền nhà hoặc đền tiền cho người dân.

Trước khi dừng lời, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh nói: “Tội lỗi bị cáo gây ra là do chuyển đổi công năng sai mục đích sử dụng, mong tòa cho bị cáo có cơ hội để khắc phục hậu quả và sửa sai. Bị cáo xin nộp 50% tiền thu lợi vào ngân sách Nhà nước và xin cho bị cáo được chuyển đổi công năng từ dịch vụ văn phòng cho thuê sang căn hộ cho thuê”.