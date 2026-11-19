ANTD.VN - Đêm 13-11, khi đang trèo mái nhà, Nguyễn Văn Nghiệp đã bị một người dân phát hiện, báo Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội. Đối tượng bị bắt khi đang chuẩn bị cho phi vụ tiếp theo...

Đêm 13-11-2026, Công an phường Đại Mỗ tiếp nhận tin báo của anh N.Q.H trú tại xã An Khánh, Hà Nội về việc phát hiện một nam thanh niên lạ mặt trèo lên mái nhà tại căn hộ trên đường Thạch Thảo 1, khu đô thị Vinhomes Green Bay.

Tiếp nhận tin báo, tổ công tác Công an phường đã khẩn trương cơ động đến hiện trường, phối hợp với Tổ an ninh khu đô thị khống chế đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Văn Nghiệp

Lực lượng chức năng xác định đối tượng là Nguyễn Văn Nghiệp (SN 1998) trú tại tỉnh Hưng Yên, hiện sống lang thang tại Hà Nội không có nơi ở cố định. Đáng chú ý, Nghiệp là đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản vào năm 2024 do TAND quận Nam Từ Liêm (cũ) tuyên phạt 24 tháng tù giam.

Bất ngờ hơn, 2 năm trước, Nghiệp cũng đã đột nhập vào khu vực này trộm cắp tài sản và bị bắt. Sau khi ra tù, đối tượng lại một lần nữa quay trở lại đây.

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, Nghiệp khai nhận, trước đó vào 0h ngày 10-11-2026, đã trèo rào đột nhập khu đô thị Vinhomes Green Bay, lợi dụng mái hiên và cục nóng điều hòa để leo lên tầng 3 của một tòa nhà.

Phát hiện cửa sổ không khóa, Nghiệp đột nhập vào bên trong, trộm cắp 2 máy tính MacBook, 1 ví da bên trong có 3 thẻ ngân hàng, 1 giấy phép lái xe và 650.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá sơ bộ của 2 máy tính là 19,5 triệu đồng.

Đêm 13-11, Nghiệp một lần nữa quay trở lại "chốn cũ" nhưng lần này anh ta đã không gặp may. Căn cứ vào hành vi của đối tượng, Công an phường Đại Mỗ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nghiệp để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.