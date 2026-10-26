Clip: Dẫn giải "Shark" Bình ra tòa trong vụ “ông trùm” lừa đảo Mr Pips

ANTD.VN - Sáng nay (26-10), Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) và 186 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.600 tỷ đồng.

Phiên toà diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và dự kiến diễn ra trong khoảng 15 ngày kể cả ngày nghỉ. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Nam Hà. Phiên tòa có hơn 200 luật sư và hàng trăm người liên quan tham gia.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) bị dẫn giải ra hầu tòa.

Bị cáo Phó Đức Nam bị xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Bị cáo Nguyễn Hòa Bình bị xét xử về tội “Rửa tiền”. Các bị cáo khác bị xét xử về nhiều hoặc một trong các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”.

Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Các sàn giao dịch này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế nhưng bản chất đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin). Khi khách hàng thua chủ sàn được hưởng số tiền đó.

Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản. Mr Pips cũng chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để phục vụ hoạt động của các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế giả mạo.

Bị cáo Nam còn chỉ đạo thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên vào làm việc tại các bộ phận. Các nhân viên thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận Phó Đức Nam phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu và chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt là 1.559 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua bất động sản, mua vàng, USD và ngoại tệ khác. Với hành vi này, Phó Đức Nam bị xét xử về tội “Rửa tiền”.

Từ tháng 6-2020, các bị cáo Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan Công an xác minh điều tra.

Tuy nhiên để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Bình chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng cho ví Ngân lượng của các sàn này hoạt động. Đồng thời còn chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với Mr Pips cùng nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu.

Sau đó, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng nêu trên.

Từ 15-6-2020 đến hết ngày 23-9-2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh) có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng với tổng số tiền 318 tỷ đồng. Với hành vi này, Shark Bình và các bị cáo liên quan bị xét xử về tội “Rửa tiền”.